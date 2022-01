Trevor Noah honore en plaisantant Trump et Giuliani avec des monuments de l’insurrection

La plupart des Américains ont marqué le premier anniversaire de l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis par une réflexion solennelle.

Comédien Trevor Noé, cependant, a adopté une approche amusante en reconnaissant la tentative de coup d’État en « honorant » l’ancien président Donald Trump et plusieurs républicains éminents – dont la rhétorique a été influente dans l’insurrection – avec des monuments d’aujourd’hui.

TMZ partage des photos de l’installation dans le quartier Flatiron de New York, qui a été dévoilée jeudi.

L’exposition – d’immenses monuments avec des messages personnalisés dédiés à celui que Noah a appelé « Heroes of the Freedomsurrection » – présente des portraits plaqués de Trump, l’ancien maire de New York. Rudy Giuliani, sénateurs républicains Ted Cruz et Josh Hawley, ainsi que des représentants Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene. Les deux citoyens privés «récompensés» par l’honneur douteux de Noah étaient l’animateur de Fox News Tucker Carlson et associé de Trump Steve Bannon.

Selon TMZ, chaque monument met en évidence les manières spécifiques dont chaque personne a contribué aux événements de ce « jour fatidique ». Sur l’ancien commandant en chef, il commence: « Aucun héros n’a joué un plus grand rôle dans la Freedomsurrection que le président Trump lui-même. »

Le monument de Boebert reconnaît que le représentant du Colorado a envoyé des tweets sur l’emplacement du président de la Chambre Nancy Pelosi et d’autres informations distinctives au cours des événements de la journée. « A-t-elle tweeté pour aider les Freedomsurrectionnistes à localiser des cibles ? » ça lit. « Ou s’ennuyait-elle juste pendant le siège et cherchait-elle un moyen de passer le temps ? »

Noah qualifie Carlson de « leader des révisionnistes rapides », qui a soutenu que l’insurrection du Capitole était « à la fois une expression non violente de patriotisme et une opération sous fausse bannière menée par des libéraux ».

Pour Giuliani, il a noté que l’ancien maire de New York avait encouragé le public du rassemblement « Stop the Steal » à se préparer au « procès par le combat » et reconnaît que sa licence en droit a depuis été suspendue.

Pour Hawley, Noah a écrit qu’il n’y avait pas d’image plus forte, autre que la potence à l’extérieur du Capitole, que l’image du sénateur du Missouri avec son poing levé en signe de solidarité envers les foules qui ont par la suite pris d’assaut le Capitole : « Alors que ses fans reconnaissants ne l’ont jamais fait reprendre la Maison Blanche pour Donald Trump, ils ont fait don de beaucoup d’argent de campagne à Hawley.

Sa puissante installation n’a été exposée qu’un jour : le jeudi 6 janvier 2022.

