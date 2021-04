Trevor Noah, Kenya Barris participera au “ Mental Health Storytelling Summit ” ⋆ .

Trevor Noah, Kenya Barris et d’autres sont sur le point d’apparaître dans un Sommet de la narration sur la santé mentale.

Partie de Groupe MTV EntertainmentL’initiative La santé mentale, c’est la santé, le Sommet Better Together: Mental Health Storytelling a été annoncée dans le but d’aborder la partie intégrante que la narration peut jouer dans la santé mentale.

Selon The Hollywood Reporter, le sommet dirigé par ViacomCBS espère «galvaniser un mouvement à l’échelle de l’industrie, en permettant aux créateurs de contenu d’élargir les représentations de la santé mentale qui encouragent les téléspectateurs à s’exprimer et à obtenir de l’aide.»

Le sommet virtuel de trois jours devrait avoir lieu du 3 au 5 mai et rassemblera un grand nombre de célébrités et de personnalités publiques. Certains des autres talents qui participeront au sommet comprennent: Charlamagne tha God, Regina Hall, HER, Lisa Ling, Nika King, Delroy Lindo, Romany Malco, Miguel, Kevin Powell et plus.

Bob Bakish, le PDG de ViacomCBS, a parlé du sommet dans une déclaration: «Les médias ont une énorme influence sur la façon dont nous percevons et comprenons collectivement les problèmes les plus difficiles de notre société. La crise de la santé mentale a un impact sur des personnes de toutes les données démographiques et géographiques, et en tant que créateurs de contenu, il est de notre responsabilité d’utiliser nos actifs – à travers nos histoires, nos plateformes et notre portée – pour agir. Notre capacité à nous rassembler en tant qu’industrie pour changer de manière significative le discours sur la santé mentale peut transformer la vie des gens partout dans le monde. »

Par date limite, les sociétés de médias siégeant au conseil consultatif comprennent Amazon Studios, Anonymous Content, AwesomenessTV, BET, CAA Foundation, CBS, CMT, Comedy Central, Endeavour Content, MTV, NBCUniversal, Nickelodeon, Paramount Pictures, Showtime, Spotify, Sony Pictures Entertainment, Starz, The Ad Council, Walt Disney, UTA Foundation, ViacomCBS et VH1.

La pandémie du COVID-19 a eu un impact considérable sur la crise de santé mentale en cours en Amérique. Comme theGrio l’a précédemment rapporté, par bonté de cœur, Noah a continué à payer son équipe de studio après que The Daily Show soit parti à distance en 2020. Une source a déclaré à Variety à l’époque: «Il respecte énormément son équipe et pense que c’est juste que ils s’en sortent ensemble. Ce sont les gens qui ont participé à la série avec Trevor depuis le premier jour et qui l’aident à monter dans la série.

Pour vous inscrire au sommet virtuel Better Together: Mental Health Storytelling Summit et pour plus d’informations sur l’événement très attendu, rendez-vous sur le site officiel du Better Together Summit, ici.

