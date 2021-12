Trevor Noah parle de la controverse de Chappelle et d’être détesté pour avoir repris ‘The Daily Show’ | REGARDEZ

Trevor Noé

*Dans la (prochaine) édition de « 60 Minutes », Trevor Noé s’est assis et a parlé avec Leslie Stahl. Le comédien Trevor Noah, a été interrogé sur ses réflexions sur la polémique entourant Dave ChappelleLe dernier spécial de Netflix « le plus proche » qui l’a eu tendance pendant des semaines.

Noah a partagé ses réflexions sur la spéciale lorsqu’on lui a demandé si Dave Chappelle avait franchi la ligne?

« Dave Chappelle a-t-il franchi la ligne ? » Noé a demandé. « Oui Non. Cela me met immédiatement dans une position où je dois choisir un camp quand je pense que la question est beaucoup plus complexe que cela. Je pense que tout le monde définit la ligne pour lui-même.

Stahl n’était pas d’accord sur le fait que « la société définit la ligne », et Noah a respectueusement reculé tout en expliquant comment « il n’y a pas de ligne ».

(faites défiler vers le bas sous l’intégration IG pour en savoir plus.)

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Une femme porte plainte pour abus sexuel contre Trey Songz et Diddy

Attendez! Il y a plus.

S’adressant à Lesley Stahl, Trevor Noah a également été franc au sujet de la réponse négative qu’il a reçue lorsqu’il a pris ses fonctions pour la première fois « Le spectacle quotidien » de Jon Stewart, disant qu’il avait d’abord pensé que c’était une décision « terrible ».

« Oh, je veux dire, tout le monde me détestait », dit le comédien à propos de ses débuts derrière le bureau de l’émission de fin de soirée.

« Les gens ne me connaissaient même pas et ils détestaient l’idée de moi. »

Trevor Noah & Lesley Stahl (capture d’écran)

En parlant d’être détesté, plus tard dans l’interview, Trevor a également évoqué la « haine » à laquelle il a été exposé lorsqu’il a déménagé en Amérique.

« Vous avez dit que ce n’est qu’à votre arrivée aux États-Unis que la vraie haine a commencé à vous envahir », a déclaré Lesley, à laquelle le comédien a répondu: « Oh ouais, définitivement. »

« Il y a beaucoup de haine en Amérique parce qu’il y a beaucoup de colère en Amérique », a expliqué Trevor, ajoutant: « Pour moi, j’essaie toujours de comprendre comment parler à quelqu’un qui me déteste », lorsqu’on lui a posé des questions sur comment cela l’a changé.