Trevor Noah partage une photo de sapin avec Minka Kelly lors d’un voyage en Afrique du Sud

Trevor Noé rentré chez lui pour les vacances et a amené un invité très spécial : Minka Kelly!

Mercredi. Le 29 décembre, il a posté sur son Instagram une photo de lui avec l’actrice et plusieurs autres personnes lors d’une fête d’anniversaire pour son meilleur ami Xolisa dyeshana, qui travaille à Johannesburg, la ville natale de l’animateur du Daily Show en Afrique du Sud. Plus tôt ce mois-ci, le compte Instagram de potins de célébrités Deux Moi a présenté une soumission de fans d’une observation signalée de Trevor et Minka lors d’un vol à destination de Johannesburg.

Le message de l’animateur des Grammys 2022 marquait la première fois qu’il partageait une photo de l’actrice de Friday Night Lights.

Trevor, 37 ans, et Minka, 41 ans, ont commencé à sortir ensemble en 2020 et ont rompu l’été dernier. Cependant, les deux ont été rapidement aperçus en vacances ensemble à Saint-Barth et en juin, ont été vus marchant ensemble à New York, déclenchant des rumeurs de réconciliation.

« Les choses vont bien entre eux. Ils avancent lentement », a déclaré une source proche de Kelly à E! Nouvelles à l’époque. « Ils s’aiment vraiment mais avaient besoin de prendre du recul et de ralentir les choses. »