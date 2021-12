Trevor Noah poursuit l’hôpital et chirurgien pour faute professionnelle médicale

Trevor Noé ne sera plus jamais le même après qu’il ait dit qu’un hôpital et un chirurgien l’avaient gâché à vie.

Noah dit dans le procès … qu’il est passé sous le couteau l’année dernière pour une condition non divulguée et que les accusés – l’Hôpital de chirurgie spéciale et le Dr Riley J. Williams – ont été « imprudents en omettant de traiter et de soigner [him] d’une manière prudente et habile. »

Bien que le procès ne soit pas clair, il semble que la plainte de Noah se concentre à la fois sur la chirurgie et le suivi. Quant au suivi… la poursuite prétend que les défendeurs n’ont pas « interrompu certains médicaments sur ordonnance » et que les médicaments eux-mêmes étaient inappropriés.

Le costume prétend, de la soupe aux noix, l’opération a été un désastre… à cause d’un mauvais diagnostic, de l’opération elle-même et du suivi. Il poursuit en affirmant que si Noah avait été correctement informé des « risques, dangers et alternatives », il aurait complètement refusé le traitement.

En conséquence, l’animateur de 37 ans de « The Daily Show » a déclaré qu’il avait subi « de graves blessures corporelles » – et que les dommages, selon lui, sont « permanents, graves et graves ».

Il utilise ensuite un langage passe-partout … alléguant que son allégation de faute professionnelle l’a rendu « malade, endolori, boiteux et handicapé » et qu’il « a subi une perte de plaisir pour la vie ».

La spécialité du Dr Williams est la chirurgie du genou, de l’épaule et du coude. » Encore une fois, le procès ne prétend pas spécifiquement que le médecin a bâclé l’opération … plutôt, le suivi entre août et décembre 2020 est ce qui est en question.

Noah poursuit pour des dommages et intérêts non spécifiés.

Un représentant de l’hôpital a déclaré à PEOPLE que la poursuite était sans fondement.