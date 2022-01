Trevor Noah rend hommage en plaisantant à Donald Trump et aux autres « patriotes » de l’insurrection du 6 janvier

Trevor Noé honore Donald Trump, Rudy Giuliani et d’autres pour avoir tenté de renverser le gouvernement de leur propre pays… avec des monuments à New York le jour du premier anniversaire de l’insurrection.

L’animateur du « Daily Show » a installé jeudi une installation au cœur du quartier de Flatiron, qu’il appelle « Heroes of the Freedomsurrection ».

Il y a 8 bustes de 8 « patriotes »… Trump, Giuliani, Sénateurs Ted Cruz et Josh Hawley, Représentants Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene, plus Tucker Carlson et Steve Bannon.

Les monuments comportent des gravures personnalisées soulignant ce que Trevor dit être « leur implication dans ce jour fatidique » … et Trump commence : « Aucun héros n’a joué un plus grand rôle dans la Freedomsurrection que le président Trump lui-même ».

L’installation n’est pas permanente… c’est pour aujourd’hui seulement, au coin de la 23e et de Broadway.

Trevor a fait une cascade similaire l’année dernière… comme nous vous l’avons dit pour la première fois, il a dirigé un fausse annonce d’avocat pour les « insurgés » avec une page pleine dans le LAT et le NYT.