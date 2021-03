Trevor Noah Shades Royal Family dans le monologue d’ouverture

Faire une fouille! Trevor Noah a plaisanté sur plusieurs événements actuels, même en visant la famille royale britannique, lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards le dimanche 14 mars. Lançant son monologue d’ouverture, l’animateur, 37 ans, a plaisanté sur la participation à une émission en direct au milieu de la pandémie de coronavirus.

«Ce n’est pas un arrière-plan Zoom. C’est réel », le Spectacle quotidien a déclaré l’hôte alors qu’il se tenait devant le Staples Center de Los Angeles. « C’est réel. Mon oncle ne va pas marcher derrière moi nu même si je lui ai dit que j’avais une réunion importante.

Il a également commenté la grande tente, qui est remplie de célébrités socialement distanciées.

« Ce soir sera le plus grand événement en plein air de cette année en plus de l’assaut du Capitole », a déclaré le natif d’Afrique du Sud. «Il y a plus de tension dans cette tente que lors d’une réunion de famille à Buckingham Palace.»

La fouille de Noah survient une semaine seulement après la bombe de CBS, interview du 7 mars avec Meghan Markle et Prince Harry, au cours de laquelle le couple, qui s’est retiré de ses fonctions royales en mars 2020, a fait de nombreuses déclarations sur la famille royale.

Markle, 39 ans, qui a épousé le prince, 36 ans, en mai 2018, a parlé des difficultés qu’elle a traversées avant de se retirer. Le Costume Une ancienne a révélé qu’elle envisageait de se suicider en janvier 2019 alors qu’elle était enceinte de son fils Archie, maintenant âgé de 22 mois.

L’ancienne actrice, qui est actuellement enceinte du bébé n ° 2, a affirmé qu’elle s’était rendue à l ‘«institution» royale et avait demandé de l’aide.

«J’ai dit que je n’avais jamais ressenti cela auparavant et que je devais aller quelque part. Et on m’a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l’institution », a-t-elle expliqué, avant d’ajouter qu’elle avait également essayé d’aller au service des ressources humaines. «Ils ont dit: ‘Je vous tiens à cœur, mais nous ne pouvons rien faire pour vous protéger car vous n’êtes pas un employé rémunéré de l’institution.

Au cours du tell-all, le vétérinaire de l’armée britannique a déclaré que le racisme envers sa femme «était une grande partie» de la décision du couple de partir. Markle a affirmé qu’il y avait «des préoccupations et des conversations sur la noirceur [Archie’s] la peau allait être à sa naissance »et« plusieurs conversations »sur« ce que cela signifierait et à quoi cela ressemblerait ».

Le palais de Buckingham a répondu aux allégations dans un communiqué le mardi 9 mars.

«Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes », lit-on dans la déclaration de la reine. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. … Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très appréciés.

Écoutez le podcast Royally Us pour tout ce que vous voulez savoir sur notre famille préférée de l’autre côté de l’étang.