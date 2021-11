Trevor Phillips de Sky éclate au sujet de la crise des migrants « Nous avons remis le pouvoir aux passeurs » | Politique | Nouvelles

Plus de 24 700 personnes sont arrivées au Royaume-Uni jusqu’à présent cette année après avoir traversé la Manche dans de petits bateaux – près de trois fois plus qu’en 2020. On pense qu’au moins 10 migrants sont morts au cours des dernières semaines en essayant de faire la traversée dangereuse. Trevor Phillips a demandé à Sajid Javid s’il aurait « toléré » les chiffres lorsqu’il était ministre de l’Intérieur.

Il a demandé: « Les mots reprennent le contrôle résonnent dans ma tête et il me semble que la dernière chose qui s’est produite est que nous avons repris le contrôle.

« En fait, nous l’avons remis aux passeurs. Auriez-vous toléré ce nombre de traverser la Manche lorsque vous étiez ministre de l’Intérieur ?

M. Javid a répondu: « Personne ne tolérerait ce nombre. Le ministre de l’Intérieur fait un travail énorme pour briser ce modèle commercial. »

Plus à venir…