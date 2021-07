Trevor Phillips de Sky ravage Boris alors qu’il évite l’auto-isolement | Politique | Nouvelles

Le présentateur de Sky News a mis le secrétaire au Logement Robert Jenrick sur place après que le numéro 10 a confirmé que Boris Johnson ne s’auto-isolerait pas malgré le fait qu’il ait été cinglé par l’application NHS Test&Trace. Les Britanniques sont depuis longtemps tenus de rester isolés pendant au moins 10 jours après être entrés en contact avec une personne testée positive pour le coronavirus. Le Premier ministre est connu pour avoir eu des réunions avec le chancelier Rishi Sunak et le secrétaire à la Santé Sajid Javid vendredi, la veille du jour où M. Javid a annoncé qu’il avait le COVID-19.

M. Phillips a déclaré au secrétaire au Logement: “Puis-je simplement vous demander ceci? Nous venons de recevoir une déclaration il y a quelques minutes sur la situation du Premier ministre.

“Il indique que le Premier ministre et la chancelière participeront au projet pilote de test de contact quotidien pour leur permettre de continuer à travailler depuis Downing Street.

« Quand le Premier ministre a parlé de la Journée de la liberté, voulait-il simplement dire la liberté pour lui et le chancelier, et d’autres collègues du Cabinet et non pour les millions de personnes qui sont censées aller travailler mais n’auront pas accès à ce pilote ? »

M. Jenrick a insisté sur le fait que le programme pilote est déjà disponible pour d’autres organisations et n’est pas limité aux travailleurs du numéro 10.

JUST IN: Boris Johnson et Rishi contactés par Test and Trace – mais travailleront toujours à Downing Street

Il a déclaré: “Vous avez raison de dire que le Premier ministre et le chancelier ont été contactés par le NHS Track&Trace pendant la nuit, ce qui montre que le système fonctionne.

“Ils vont participer à un système pilote quotidien qui est disponible pour un éventail d’organisations, pas seulement pour les politiciens.”

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré: “Ils ne mèneront que des affaires gouvernementales essentielles pendant cette période.”

Il y aura un soulagement à Downing Street que M. Johnson ne soit pas confiné à la maison le soi-disant “jour de la liberté” lundi, lorsque la plupart des restrictions de verrouillage statutaires prendront fin en Angleterre.

Cependant, la divulgation selon laquelle le Premier ministre et le chancelier ont évité l’obligation de mettre en quarantaine est susceptible de mettre en colère des milliers de personnes forcées de s’absenter du travail après avoir été « pincées » par l’application NHS Covid.

Les entreprises ont fait pression pour que l’application soit révisée et rendue moins sensible, craignant que les pénuries de personnel ne les empêchent de fonctionner efficacement.

Le métro de Londres est devenu le dernier à succomber samedi lorsque la ligne métropolitaine a été forcée de fermer en raison d’un manque de personnel de la salle de contrôle.

Alors que la plupart des restrictions de Covid sont levées en Angleterre lundi, les règles d’auto-isolement pour les contacts des personnes testées positives ne sont assouplies que le 16 août.

Ensuite, les personnes à double piqûre pourront passer des tests plutôt que de se mettre en quarantaine à la maison.

