Trevor Phillips déchire les statistiques Omicron de Javid dans une rangée en colère « Vous choisissez la preuve! » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le présentateur de Sky News, Trevor Phillips, a accusé Sajid Javid de « choisir les preuves » et de refuser délibérément de considérer tous les faits lorsqu’il s’agit de juger de la gravité de la nouvelle variante COVID-19 Omicron. M. Phillips a critiqué le secrétaire à la Santé pour son parti pris lorsqu’il s’agit d’évaluer la gravité d’Omicron et estime qu’il aggrave le problème aux yeux du public. L’hôte de Sky a souligné qu’il existe de véritables preuves en provenance d’Afrique du Sud suggérant que le virus est plus doux qu’ils ne le prétendent au Royaume-Uni.

M. Phillips a supplié M. Javid d’examiner la situation dans son ensemble offerte par des scientifiques qualifiés qui n’ont jamais proposé une telle suggestion.

Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il ne savait pas à quel point Omicron était risqué car « il y a beaucoup d’incertitude » autour du problème, malgré le fait qu’il avait précédemment souligné qu’il était aussi grave que Delta, qui a fait des millions de morts à travers le monde.

M. Phillips lui a dit : Ce que diraient vos détracteurs, c’est que vos conseillers scientifiques vous présentent correctement une série de scénarios.

« Ce que je pense que beaucoup de vos détracteurs diraient, c’est que vous choisissez le scénario auquel vous répondez et qu’il s’avère invariablement le plus pessimiste.

JUSTIN: Le jour de Noël en danger alors que Javid sonne l’alarme – les craintes d’un verrouillage avant qu’il ne soit «trop tard»

« Vous choisissez en fait des preuves auxquelles vous répondez plutôt que de regarder la gamme de preuves que les scientifiques vous proposent.

«Comme vous l’avez dit vous-même, la preuve émergente en provenance d’Afrique du Sud est que cet Omicron pourrait être moins grave.

« Mais vous avez choisi d’ajouter que c’est au moins aussi grave que Delta, de sorte que vous choisissez réellement les preuves auxquelles vous répondez plutôt que de regarder la gamme de preuves que les scientifiques vous proposent. »

Mais M. Javid, l’air visiblement embarrassé, a réfuté les allégations, soulignant que les irrégularités dans les données constituaient une pierre d’achoppement dans l’évaluation du virus par le gouvernement.

LIRE LA SUITE: Les fans à strictement parler affirment que Motsi Mabuse « fuyait » à propos de la victoire de Rose Ayling-Ellis

Les taux d’infection à Omicron ont grimpé à un rythme alarmant au Royaume-Uni, avec plus de 10 000 personnes testées positives hier.

Sadiq Khan a annoncé hier que les restrictions d’Omicron sont « inévitables » pour Londres compte tenu de la flambée spectaculaire des infections.

Et il est maintenant question d’un disjoncteur de deux semaines dans la lutte contre Omicron, car les cafés, les pubs et les restaurants seront probablement limités au service extérieur uniquement.