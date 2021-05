Trevor Sinclair affirme que “Man City est un club plus grand que Manchester United” alors que Jamie O’Hara riposte à l’ancienne star de City pour une réclamation incroyable

Trevor Sinclair a stupéfié le studio talKSPORT et les auditeurs à domicile en affirmant avec audace que Man City est un club plus grand que ses rivaux Manchester United.

Et son commentaire a déconcerté Jamie O’Hara, qui a insisté sur le fait que United est non seulement un club plus grand que City, mais le plus grand club du football mondial !

getty

Manchester United et Man City ne sont plus à égalité sur le terrain depuis longtemps, mais quel est le plus grand club ?

L’ambiance à Manchester aurait été faible sur les deux moitiés rouge et bleu ce lundi férié, après une semaine au cours de laquelle les deux clubs ont perdu les finales européennes.

Les deux étaient considérés comme de grands favoris, mais les deux sont sortis du mauvais côté du contenu serré, car United a raté un autre trophée de la Ligue Europa aux tirs au but contre Villarreal et City a perdu sa chance de remporter son tout premier titre en Ligue des champions lors d’une défaite 1-0 contre Chelsea. .

La défaite de City est un coup dur – quoique important – dans ce qui a par ailleurs été une saison exceptionnelle pour les hommes de Pep Guardiola alors qu’ils remportaient le titre de Premier League et la Coupe Carabao.

Il ne fait aucun doute que City a été la force dominante au niveau national pendant la plus grande partie de la dernière décennie, alors que United a remporté quatre trophées au cours de cette période et n’a pas levé un morceau d’argenterie en quatre saisons.

.

Alors que les rapports affirment que Solskjaer pourrait recevoir un nouveau contrat, il y a beaucoup de pression extérieure sur le manager après la défaite finale de United en Ligue Europa.

.

Guardiola n’a remporté la Ligue des champions qu’en gérant Barcelone, le patron assumant la responsabilité de son alignement et de sa tactique lors de leur défaite finale contre Chelsea.

Cela suffit à Sinclair pour affirmer que City est le plus grand club de Manchester, affirmant que ses installations d’entraînement, son stade, son équipe de joueurs richement talentueuse et son équipe de joueurs talentueux les placent au-dessus de leurs rivaux rouges.

Mais O’Hara n’en avait pas du tout envie, soulignant “vous jouiez à Gillingham il y a 20 ans”, alors qu’ils se sont affrontés lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi.

“Je pense que Manchester City ouvre la voie”, a déclaré Sinclair.

“Ils rattrapent leur retard financier chaque année, le plan directeur du club de football, l’investissement dans l’équipe, le personnel de jeu, ce qu’ils gagnent année après année.”

« Oh allez, Trev », a déclaré O’Hara. « Vous jouiez Gillingham et Tranmere il y a 20 ans ! Allez! Soyons réalistes !

. – .

Man City a remporté cinq titres de Premier League en dix saisons

getty

Manchester United a remporté le titre de Premier League pour la dernière fois en 2012/13, mais a remporté plus de trophées que tout autre club de football anglais, avec un record de 20 titres de championnat, 12 FA Cups, 5 League Cups et un record de 21 FA Community Shields…. ainsi que trois ligues de champions

«Manchester United est le plus grand club du monde, eux et le Real Madrid.

«Manchester City est encore loin de ça. Ils ont du succès, un club très réussi, mais ils n’ont pas remporté de titre européen, donc vous ne pouvez pas les mettre n’importe où près de Manchester United.

« Désolé, vous ne pouvez pas ! »

Sinclair a ensuite demandé: “Pour moi, disons qu’on m’a demandé d’aller dans un club de football, oubliez mes loyautés, dans quel club allez-vous aller?”

Mais O’Hara a répondu: «Manchester United!

RAYÉ

Copa America sans hôte 13 jours avant le début du tournoi alors que l’Argentine est supprimée

HABITENT

Chelsea complote l’accord avec Lukaku, la star d’Atleti “veut que Man United déménage”, Moreno à 30 buts pour le PL?

laisse moi partir

Tottenham et le Real Madrid en alerte rouge alors que Pochettino « demande à quitter le PSG »

Choix d’euro

Alexander-Arnold absent, Maguire entrant et un choix de milieu de terrain surprise pour Southgate

RAISON

Pourquoi les joueurs de Chelsea ont embrassé et célébré avec les chaussures de Thomas Tuchel après la victoire de l’UCL

UNIQUE

Chelsea sort un maillot en édition spéciale avec deux stars de l’UCL quelques heures seulement après sa victoire

“Ah, eh bien, je ne suis pas d’accord avec cela”, a déclaré Sinclair. « Je pense que tu irais tout de suite à Manchester City.

«Quand on regarde les fondamentaux et les fondations du club de football, le recrutement, les joueurs, le stade, le terrain d’entraînement, remporter des trophées année après année, Manchester United ne fait pas cela à l’heure actuelle.

“Donc, pour moi, Manchester City est le plus grand club.”

De quel côté êtes-vous?

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et certaines célébrités triées sur le volet GRATUITEMENT à jouer