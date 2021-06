Trevor Sinclair demande à Romelu Lukaku s’il a envie de déménager à Manchester City

Romelu Lukaku a été pressenti pour un déménagement à Manchester City – mais l’attaquant de l’Inter Milan a déclaré qu’il était heureux là où il se trouve.

L’as belge a mené une séance de questions-réponses sur sa page Twitter mercredi et Trevor Sinclair, l’ancien joueur de City, n’a pas pu résister à lui demander s’il souhaitait rejoindre l’équipe de Pep Guardiola.

Lukaku a renvoyé l’Inter Milan au titre de Serie A la saison dernière et n’est pas pressé de partir

« Agent » Sinclair a demandé au joueur de 28 ans : « Envie de la moitié bleue de Manchester, Rom ? »

Mais il semble que Lukaku – qui a passé deux ans à Manchester United avant de rejoindre l’Inter – soit satisfait en Italie.

Lukaku a répondu: “Je suis heureux à l’Inter”, suivi d’un emoji au visage rougissant.

Sinclair avait précédemment soutenu son ancien club City pour lancer un mouvement pour Lukaku cet été.

L’entraîneur Guardiola est à la recherche d’un nouvel attaquant après le départ de Sergio Aguero.

Harry Kane est considéré comme la principale cible de City, avec des rapports affirmant que les champions de Premier League sont prêts à offrir 100 millions de livres sterling pour la star de Tottenham plus un joueur – avec Raheem Sterling, Aymeric Laporte et Gabriel Jesus mentionnés comme des makeweights potentiels.

Mais Sinclair estime que les fans de City préféreraient Lukaku, qui a marqué 24 buts en 36 apparitions pour l’Inter la saison dernière alors qu’ils remportaient la Serie A.

Kane est impatient de quitter Tottenham cet été et serait favorable à un déménagement à Man City

Kane n’a pas montré ses talents à l’Euro 2020 mais n’a pas réussi à trouver le chemin des filets lors des matches de groupe de l’Angleterre, tandis que Lukaku a impressionné pour la Belgique avec trois buts en trois matchs.

Et Sinclair a cité le partenariat qu’il a avec son coéquipier belge Kevin De Bruyne comme une raison pour laquelle Lukaku pourrait être une signature très excitante pour City.

“J’ai posé une question aux fans de City sur les réseaux sociaux”, a déclaré Sinclair à talkSPORT Breakfast cette semaine. « J’ai dit ‘Qui préféreriez-vous avoir, Romelu Lukaku ou Harry Kane ?’

« Vous regardez le lien entre Lukaku et De Bruyne avec l’équipe de Belgique et littéralement 90 % des réponses étaient Lukaku.

« Ils ont le même âge et Lukaku s’est présenté à ce tournoi. Il a fait une saison fantastique en Italie.

Lukaku et De Bruyne ont joué ensemble pour la Belgique et sont soutenus pour rejoindre Man City

« C’est une brute, regarde sa taille. Les défenseurs ne peuvent même pas voir le ballon, peu importe le défi parfois.

“Le but [against Finland] qui était hors-jeu était touch and go pour moi, une finition superbe. Mais le poids du décès de Kevin De Bruyne mais ils ont cette chimie… il y a une appréciation l’un pour l’autre. Ils ont fait le même genre de voyage.

« C’est presque comme le football de la FIFA. Si vous obtenez la bonne chimie en jouant à FIFA, votre équipe jouera mieux, mais c’est la réalité.

“Pour une raison quelconque, ils semblent avoir choisi Harry Kane, mais pour moi, l’avant-centre le plus excitant à amener à Manchester City serait Lukaku.”