Trevor Sinclair et certains fans de Manchester City réagissent à la démonstration de Harry Kane contre Arsenal

Trevor Sinclair et certains fans de Manchester City se sont rendus sur Twitter pour donner leur réaction à la performance de Harry Kane pour Tottenham Hotspur contre Arsenal à l’Emirates Stadium dimanche.

Kane a commencé pour Tottenham dans le derby du nord de Londres contre Arsenal à l’Emirates Stadium.

L’attaquant international anglais n’a pas été en forme jusqu’à présent cette saison, et le joueur de 28 ans a lutté contre Arsenal.

L’équipe de Mikel Arteta a remporté le match de Premier League 3-1.

Kane avait des occasions de marquer, mais l’Anglais n’a pas pu les saisir et n’a pas non plus réussi à prendre le dessus sur le défenseur central d’Arsenal Ben White dans ses duels.

Le n°10 de Tottenham a décoché cinq tirs contre Arsenal, mais un seul d’entre eux a été cadré.

Kane a eu une précision de passe de 45,5%, a remporté une tête et a effectué 25 touches.

L’attaquant était lié à une décision de défendre City, champion de Premier League, dans la fenêtre de transfert d’été.

Le directeur de la ville, Pep Guardiola, a déclaré à Sky Sports en août qu’il voulait signer Kane des rivaux de Premier League Tottenham dans la fenêtre de transfert d’été.

Sky Sports a rapporté que les Citizens avaient fait une offre de 100 millions de livres sterling pour l’attaquant en juin.

Comme vous pouvez le voir sur les tweets ci-dessous, l’ancien ailier de City Sinclair et certains fans des champions en titre de la Premier League n’ont pas été impressionnés par la performance de Kane dans le derby du nord de Londres.

Sentez-vous pour Harry là-bas !! Le club l’a tué en le retirant du marché et en le forçant à rester !! Ombre de lui-même #NLD – Trevor Sinclair (@trevor8sinclair) 26 septembre 2021

Je n’échangerais pas Harry Kane contre Gabriel Jesus. Au moins, Jésus se présente quand cela compte vraiment. – TRA. (@RoseMCFC) 26 septembre 2021

Heureusement que nous ne l’avons pas eu, une chance pour Jésus de montrer qu’il vaut la peine de jouer à ST en ville – Iyke  (@treasure9009) 26 septembre 2021

Veuillez ne pas comparer Kane avec Jésus ! Jesus a beaucoup à prouver contrairement à Kane qui a toujours été l’un des attaquants les plus titrés de la ligue ! Les premiers jours de Jésus ! – syed suhaib (@searchsyed) 27 septembre 2021

Regarder Kane se ficher des Spurs sur le terrain est hilarant. Ça les fait bouillir à chaque fois qu’ils le regardent jouer maintenant 🤣 – ManCityFan (@ManCity20896749) 27 septembre 2021

Jésus fonctionne toujours mieux, je ne me souviens pas qu’il ait été décevant. – CET HOMME (@VUSI_22) 27 septembre 2021

Je me sens un peu mal pour lui mais en même temps je ne le fais pas – Norbert V (@NorbertV19) 26 septembre 2021

