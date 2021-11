Trevor Story a refusé l’offre de qualification des Rockies

Comme prévu, l’arrêt-court histoire de Trevor rejette l’offre qualifiée de Rocheuses du Colorado et maintenant il cherchera en agence libre un nouveau Contrat pour la saison 2022 de Ligue majeure de baseball – MLB.

A informé Patrick Saunders, à qui l’on a confié ce qui était vraiment attendu, que Trevor Story ira directement à l’agence libre des Ligues majeures, puisqu’il a rejeté l’offre de 18,4 millions de dollars des Rocheuses, qui en ont fait une dernière pour conserver leur arrêt-court vedette. , qui est maintenant à la recherche d’un contrat juteux.

Comme prévu, on me dit que Trevor Story n’acceptera certainement PAS l’offre de qualification #Rockies. La date limite est mercredi. Jusqu’à huit équipes se sont enregistrées sur Story… mais pas le Rox. – Patrick Saunders (@psaundersdp) 16 novembre 2021

Prochaine etape

Yankees ?

Ce n’est un secret pour personne que Trevor Story est un joueur qui souhaite de la part des « Bronx Mules » et quand ils voient qu’il est libre et qu’ils ont un arrêt-court en priorité, cela pourrait être l’occasion de mettre les « rayures » sur lui en Major League. Bretelles.

De plus, il ne faut pas oublier que ce joueur est originaire du Texas et on dit qu’il chercherait une équipe de cette région, donc peut-être que les Rangers et les Astros pourraient être parmi ses destinations possibles.

Contrat éventuel

On dit qu’il aspirerait à un contrat de plusieurs années et millions, ayant selon Spotrac, une projection salariale de 29 829 964 $ par saison.

leurs nombres

Depuis ses débuts en 2016, Trevor Story compte 768 coups sûrs, 180 doubles, 27 triples, 158 circuits, 450 points produits, 463 points, AVG de 0,272, OBP de 0,340, SLG de 0,523, OPS de 0,863 et WAR de 26,7. . De plus, il a deux Silver Bats et le même nombre de All-Star Games.