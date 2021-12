Trey Gowdy affronte la légende du basket-ball féminin Kim Mulkey

Trey Gowdy de Fox News a récemment parlé à la légendaire entraîneure de basket-ball universitaire féminin Kim Mulkey de son nouveau défi à la Louisiana State University après 20 ans à la Baylor University dans une large interview sur « The Trey Gowdy Podcast ».

TREY GOWDY : « Quel est le travail d’un AD (directeur sportif) par rapport à l’entraîneur ? »

KIM MULKEY : « Eh bien, tout d’abord, je n’ai jamais travaillé pour un AD qui a essayé d’intervenir et de vous dire comment gérer votre programme. Si vous me demandez mon idée d’un directeur sportif – et je ne peux parler que pour moi-même – leur rôle est de vous donner les ressources et le soutien, de vous mettre à l’écart et de vous laisser faire votre travail.

Maintenant, si vous êtes un entraîneur qui, vous savez, reste en difficulté, ou un entraîneur qui a la NCAA qui vous suit à chaque étape ou un entraîneur qui, vous savez, est constamment en difficulté ou quelque chose, oui, alors votre AD doit être un obstacle, doit être là tous les jours. Mais j’ai eu la chance de travailler pour beaucoup d’AD qui valorisaient le basketball féminin.

Et Trey, permettez-moi de dire ce que je veux dire par rapport à la valeur. Il n’y a aucun gain financier dans l’éventail des sports féminins de la NCAA lorsque vous dites : « Oh, ils font de l’argent ». Ce n’est tout simplement pas là. L’argent, la vache à lait – les vaches sont le football universitaire, puis le tournoi NCAA March Madness pour les hommes. Ce sont les vaches à lait. N’importe qui vous le dira. Pas même le Connecticut, le Tennessee, la Louisiana Tech – aucune de ces écoles ne rapporte juste beaucoup d’argent. Et pourtant, je dis toujours aux gens, si vous commencez avec le basket-ball féminin et que c’est au centre de vos sports féminins, vous ne pouvez pas mettre une valeur monétaire là-dessus à cause de la télévision.

Le nombre d’étudiants qui fréquenteront votre école et paieront de leur poche parce qu’ils aiment voir une équipe à la télévision tout le temps, il n’y a aucun moyen de déterminer simplement une valeur en dollars. J’ai donc tendance à penser que la valeur est plus que de simplement dire, oh, ils gagnent autant d’argent. Personne ne fait ça dans le sport féminin. Mais tu le sens, tu le sais.

Et puis quand vous regardez dans les gradins, la communauté, comment vous interagissez en tant qu’entraîneur de basket-ball féminin universitaire dans la communauté, ils ne viennent pas simplement parce que vous gagnez. Oui, c’est une grande partie de cela, mais vous devez les faire participer avant de commencer à gagner. Je le vois maintenant à LSU, et je l’ai fait à Baylor. Je suis à l’avant-plan de cette communauté. J’ai parlé à tant de Rotariens et de chroniqueurs et j’ai assisté à des matchs de football pour enfants. Il suffit d’être au centre. Ils doivent te sentir. Ils doivent te toucher. Ils ont appris qui vous êtes, et nous ferons la même chose à LSU.

Je veux dire, nous allons vendre 5 000 billets de saison cette année. Nous sommes juste là. Cela n’arrive pas parce que tout d’un coup, nous embauchons Kim Mulkey, et nous sommes maintenant connus à l’échelle nationale. Cela arrive parce que nous y travaillons, et je me rends très visible.

GOWDY : Eh bien, je n’ai été que dans deux environnements. Le Dome a fait un très bon travail pour amener les gens à venir aux matchs de basket-ball de Caroline du Sud, et quand je suis allé regarder – ce n’était que deux fois – mais quand je suis allé regarder, ce n’était pas comme si nous jouions à UConn ou au Tennessee. Je pense que nous jouions au Kansas ou au Kansas State, mais l’endroit est bondé. Quand vous étiez à Baylor et quand je l’ai regardé à la télévision, il semblait que les fans se sont déplacés pour vous soutenir, vous et vos joueurs, dans le programme. De plus, si vous étiez sur la route, on aurait dit qu’ils avaient voyagé.

MULKEY : Eh bien, ils l’ont fait. Et ce matin, je suis au téléphone avec des gens qui viennent au Sugar Bowl pour voir le football de Baylor, et devinez ce qu’ils veulent ce matin ? Ils veulent une place à mon jeu. Nous jouons A&M sur le second. C’est ce que vous développez, c’est que vous développez des amis pour la vie, et vous développez ces fans inconditionnelles de basket-ball féminin.

