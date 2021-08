Trey Gowdy : « Avons-nous tenu parole » envers le peuple afghan ?

L’animateur de “Sunday Night in America” ​​Trey Gowdy a utilisé son émission pour parler de la récente prise de contrôle de l’Afghanistan par les forces talibanes et si les États-Unis ont tenu leurs engagements.

Gowdy a déclaré que malgré nos innombrables pertes depuis les attentats terroristes du 11 septembre et la guerre contre le terrorisme, les mêmes terroristes responsables ont réussi à reprendre le pouvoir.

“Nous sommes à quelques semaines du 20e anniversaire des attaques du 11 septembre contre notre pays. Trois mille vies ont été prises ce jour-là. Des milliers de vies ont été prises ce jour-là et des milliers de vies ont été perdues depuis pour la défense de notre nation. Des dizaines de des milliers de nos fils et filles ont été blessés. Et plus de mille milliards de dollars de votre argent ont été dépensés rien qu’en Afghanistan. Et nous nous demandons pourquoi », a déclaré Gowdy.

Gowdy s’est demandé si l’Amérique avait « tenu parole » concernant la défense de notre nation et de nos valeurs.

REPRÉSENTANT. VAN DREW APPELLE À LA Démission de BIDEN DANS LE CADRE DE LA PRISE DE CONTRLE DES TALIBAN EN AFGHANISTAN

“La question est : avons-nous tenu parole ? Avons-nous tenu parole au monde que si vous attaquez l’Amérique, nous vous suivrons jusqu’aux extrémités de la Terre pour infliger notre punition ? Peu importe le temps que cela prendra. Avons-nous avons tenu parole les uns aux autres que plus jamais une attaque comme celle-ci ne se produira sur le sol américain ?” dit Gowdy.

Gowdy a également demandé si l’Amérique avait tenu sa promesse envers les citoyens afghans que le président Joe Biden a prétendu protéger.

« Avons-nous tenu parole à ceux qui ont tenté notre chance ? À ces Afghans qui ont soutenu et aidé notre cause ? Aux femmes afghanes qui vivent dans l’oppression sans égalité ni procédure équitable ? est un pays de liberté, de lumière et d’opportunités. Aux enfants afghans, à quoi penseront-ils quand ils penseront à l’Amérique ?” demanda Gowdy.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Gowdy a conclu son monologue en poussant un appel à l’action puisque « les grandes nations tiennent parole ».

“Si nous quittons l’Afghanistan de manière plus sûre, plus libre et meilleure pour les femmes et les filles afghanes, alors ramenez nos troupes à la maison. Sinon, les grandes nations tiennent parole. Même et surtout quand c’est difficile à faire”, a-t-il déclaré.