Trey Gowdy dénonce «l’hypocrisie» du financement des groupes anti-flics par la NFL: «Débarrassez-vous de vos propres arbitres»

L’animateur de « Sunday Night in America », Trey Gowdy, s’est engouffré dans la Ligue nationale de football dimanche après qu’une revue de Fox News a révélé que la ligue de plusieurs milliards de dollars avait apporté un soutien financier à des groupes plaidant ouvertement pour le financement de la police et l’abolition de la prison.

L’initiative « Inspire Change » de la NFL a financé divers groupes de justice sociale, notamment le Vera Institute of Justice, le Oregon Justice Resource Center et le Community Justice Exchange. Ces trois groupes soutiennent le financement ou l’abolition de la police, selon une revue Fox News Digital du programme.

LA NFL FINANCE DES GROUPES « DEFUND POLICE » PAR LE PROGRAMME « INSPIRE CHANGE »

Gowdy, dans son émission dimanche, a accusé la ligue de soutenir hypocritement des organisations appelant à abolir la police et les peines de prison, malgré l’application excessive de leurs propres règles sur le terrain.

« La NFL est une entité qui vous infligera une amende pour avoir sorti votre chemise ou porter les mauvaises chaussettes », a déclaré Gowdy aux téléspectateurs. « Ils sanctionnent les joueurs pour avoir enfreint le code vestimentaire, la NFL vous pénalise si vous respirez trop fort sur un quart-arrière ou si vous blessez les sentiments du quart-arrière. Touchez un arbitre et vous êtes parti pour longtemps », a-t-il déclaré. « Vous savez ce qui se passe si vous lancez un coup de poing dans la NFL ? Vous allez dans leur version de la prison. »

Gowdy a souligné le receveur des Cowboys de deuxième année, CeeDee Lamb, qui a été condamné à une amende de plus de 20 000 $ pour avoir porté un maillot non rentré lors de deux matchs distincts. Lamb aurait également été condamné à une amende de 5 150 $ pour avoir porté ses chaussettes trop bas.

« C’est l’hypocrisie de construire une ligue basée sur des règles, des pénalités, des arbitres et des punitions, puis de vouloir en finir avec cela sur le terrain de jeu plus large de la vie », a déclaré Gowdy aux téléspectateurs.

Le receveur large des Cowboys de Dallas CeeDee Lamb (88) célèbre après avoir battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre après les prolongations d’un match de football de la NFL, le dimanche 17 octobre 2021, à Foxborough, Massachusetts (AP Photo/Michael Dwyer)

Bien que le soutien général de la NFL aux causes de justice sociale soit largement connu, le fait que la ligue soutient des groupes essayant de financer les services de police n’a pas été signalé auparavant.

« Il y a plus de flics sur un terrain de football de la NFL que partout ailleurs dans le pays. Ils sont appelés arbitres », a déclaré Gowdy. « Savez-vous ce qui se passe si vous critiquez même un arbitre ? Vous recevez une amende. Alors pourquoi une ligue fondée sur des règles et des punitions voudrait-elle éliminer les personnes qui appliquent nos règles et nos punitions ? »

LA NFL INCENDIE PAR UN GROUPE DE SHERIFFS POUR LE FINANCEMENT DES GROUPES « DEFUND THE POLICE »

« Les fans de la NFL ne veulent pas financer la police ou abolir la prison », a déclaré l’hôte, qualifiant de curieuse la décision de la ligue de financer des groupes « qui défendent des choses que les fans, les joueurs et les supporters de la NFL ne veulent pas ».

INGLEWOOD, CALIFORNIE – 03 OCTOBRE: Une vue générale du logo NFL sur le terrain est vue avant le match entre les Cardinals de l’Arizona et les Rams de Los Angeles au SoFi Stadium le 03 octobre 2021 à Inglewood, Californie. (Photo de Katelyn Mulcahy/.) (Katelyn Mulcahy/.)

« Je suppose que les gens dans les gradins et qui achètent des marchandises et paient pour la chaîne NFL seront surpris d’apprendre que leur argent va à des choses folles comme le financement de la police et l’abolition de la prison », a-t-il déclaré.

Si la NFL veut soutenir l’abolition de la police et de la police aux États-Unis, elle devrait mettre son argent là où est sa bouche et « se débarrasser de vos propres arbitres », a soutenu Gowdy.

« Jetez le livre de règles », a-t-il déclaré. « Dieu nous en préserve, la queue de chemise de quelqu’un sort… nous ne pouvons pas avoir ce genre de crime. »

La NFL a refusé de répondre spécifiquement à plusieurs questions de Fox News Digital, mais a fourni une déclaration d’un porte-parole défendant le programme.

« Nos 33 partenaires de subventions pour la justice sociale ont été sélectionnés sur la base du travail essentiel qu’ils ont accompli autour des quatre piliers d’Inspire Change – éducation, progrès économique, réforme de la justice pénale et relations avec la police et la communauté – pour éliminer les obstacles aux opportunités, mettre fin au racisme systémique , et combler le fossé entre les membres des forces de l’ordre et les communautés qu’ils servent », a déclaré le porte-parole.

« Nous soutenons le travail accompli par nos partenaires subventionnaires et l’impact positif durable exercé sur les communautés à travers le pays », a ajouté le représentant.