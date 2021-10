Trey Gowdy met en garde contre la congestion des ports américains et la crise de la chaîne d’approvisionnement pour la saison des vacances

L’animateur de Fox News, Trey Gowdy, s’est entretenu avec le directeur de la Georgia Port Authority, Griff Lynch, de la crise potentielle de la chaîne d’approvisionnement à laquelle les Américains pourraient être confrontés dans les mois à venir.

Gowdy a commencé le segment en parlant des crises énergétiques qui semblent affliger l’Europe et la Chine et qui contribuent aux problèmes croissants de congestion portuaire auxquels est confrontée l’industrie du transport maritime.

Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a été pour la plupart silencieux sur la question, Gowdy a fourni un clip de Buttigieg où le secrétaire a averti que les problèmes pourraient continuer pendant des années.

« Ces défis vont certainement se poursuivre dans les mois et les années à venir », a déclaré Buttigieg. « C’est une raison de plus pour laquelle nous devons fournir cet ensemble d’infrastructures, afin que nous puissions disposer d’une infrastructure physique plus résiliente et plus flexible pour soutenir notre chaîne d’approvisionnement dans ce pays. »

L’animateur de « Sunday Night in America » ​​a demandé à Lynch d’expliquer plus en détail ce que Buttigieg impliquait.

« Qu’est-ce qui se passe avec la chaîne d’approvisionnement, nous devons vraiment jeter un regard en arrière il y a un an et demi lorsque les ports étrangers ont fermé à cause de COVID. La chaîne d’approvisionnement a fermé. La chaîne d’approvisionnement n’est que si grande, et cette perturbation est ce que nous ressentons aujourd’hui. Nous essayons de forcer plus de marchandises dans la chaîne d’approvisionnement et ce n’est que si gros et si résistant », a expliqué Lynch.

Il a dit à Gowdy qu’il s’était entretenu avec plusieurs agences en train de créer un « programme de secours pour la chaîne d’approvisionnement » pour aider à résoudre les problèmes.

« Nous pensons que c’est quelque chose qui, à long terme, pourrait faire une grande différence. Nous pensons que nous pourrions supporter cela à court terme, le prototype, dans les 45 prochains jours », a déclaré Lynch.

Gowdy s’est demandé si cette situation pouvait être résolue en adoptant le plan d’infrastructure de mille milliards de dollars du président Biden, comme Buttigieg l’a laissé entendre.

« Le projet de loi sur les infrastructures peut avoir des mérites ou peu de mérites, mais je ne sais pas s’ils l’adopteront demain que cela aidera les enfants à obtenir des cadeaux de Noël. Je veux dire, le gouvernement n’agit pas aussi vite, n’est-ce pas? » demanda Gowdy.

Lynch a accepté, notant que le problème vient plus d’un manque de travailleurs que d’un manque de ressources.

« De toute évidence, ce qui s’est passé après la fermeture, c’est que tout le monde est revenu à son travail ? Les camionneurs sont-ils revenus ? Les employés de l’entrepôt sont-ils revenus ? Et la réponse est non, ils ne l’ont pas fait. nous voyons ici », a déclaré Lynch.

Lynch a souligné l’ampleur du problème, remarquant que les ports traitent désormais le double du nombre de conteneurs en attente.

« Nous sommes littéralement passés de 300 milles de conteneurs l’été dernier à 600 milles. C’est un gros problème et cela crée de la congestion. Nous devons trouver des moyens de déplacer la cargaison », a déclaré Lynch.