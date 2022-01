Trey Lance a montré son immense potentiel dans la victoire contre les Texans

Les temps changent pour les 49ers et ils ont finalement eu un regard vraiment prometteur sur l’avenir dimanche.

Trey Lance, pour qui les Niners ont échangé plusieurs choix de première ronde avant le repêchage de la NFL 2021, a obtenu le deuxième départ de sa carrière contre les Texans et il a montré tous les traits qui ont fait de lui une perspective convoitée en provenance de l’État du Dakota du Nord.

Ce que les 49ers tentaient de faire avec la sélection de Lance est assez évident: pivoter des archétypes de quart-arrière précédents qu’ils ont trottés sous Kyle Shanahan. Jimmy Garoppolo est évidemment le meilleur du groupe, mais avec CJ Beathard, Brian Hoyer et Nick Mullens, les 49ers ont opté pour des gars qui peuvent fonctionner au sein de l’offensive de Shanahan, même s’ils n’étendent pas les limites de l’offensive.

Cela peut changer avec Lance, qui a pris le départ contre les Texans en raison d’une blessure à Garoppolo – juste le troisième match complet de Lance en tant que partant depuis 2019. Des hoquets et des bosses sont à prévoir.

Il en va de même pour les grands jeux que son athlétisme peut apporter. L’histoire récente de la NFL montre qu’un bras de fusée et une capacité de course légitime peuvent amener les jeunes quarts assez loin. Lance, à son deuxième début de carrière, a testé les limites de sa propre capacité physique d’une manière qu’aucun des autres quarts susmentionnés n’a fait.

11,5 verges aériennes par tentative, ouf.

Lancer le ballon en profondeur ne garantit pas une bonne attaque, mais il s’agit d’un changement notable par rapport à la façon dont les 49ers ont fonctionné ces dernières saisons. Selon les statistiques de la prochaine génération de la NFL, Garoppolo avait en moyenne 6,2 verges aériennes par tentative en 2020 et une moyenne de 7,4 cette année.

De toute évidence, Lance ne fera pas en moyenne autant de verges aériennes par tentative chaque semaine chaque fois qu’il deviendra pleinement le quart-arrière partant, mais les 49ers ont eu un aperçu de ce qu’un quart-arrière plus menaçant physiquement peut faire.

Là où la force de ses bras l’aide, c’est lorsqu’il est sous la contrainte. Lance déchirait des lasers sur tout le terrain, mais maintenant les 49ers peuvent toujours jouer à l’heure lorsque les jeux commencent à devenir boueux ou à tomber en panne.

La pression sur son visage et le recul d’un défenseur entrant ? Pas de problème, il peut simplement utiliser le bazooka attaché à son épaule droite pour s’assurer que son récepteur a encore le temps d’attraper le ballon pendant qu’il prolonge brièvement le jeu.

Lorsque Lance voyait bien le terrain et jouait au rythme du jeu de passes des 49ers, il a fait de belles et rapides passes qui ont également montré sa force de bras ridicule.

Non seulement la vitesse supplémentaire du ballon l’aide à lancer dans des fenêtres étroites, mais elle permet à ses receveurs de prendre le ballon dans leur main et de commencer à se déplacer vers le haut du terrain avant que les arrières défensifs ne puissent fermer dans la couverture et faire des tacles au point de capture. Ce ne sont pas les pièces les plus difficiles au monde à exécuter, mais c’est un rappel flashy de ce qui peut arriver lorsque les cerveaux et les muscles commencent à se réunir pour un jeune passeur.

Et bien sûr, ce ne serait pas une grosse performance de la part d’un quart-arrière de Shanahan sans un gros morceau sur un crosser profond sur le terrain.

Lance n’était pas parfait, cependant. S’il y a un élément que le jeune passeur peut ajouter à son jeu, c’est la création d’un plan B lorsque le plan A n’est pas là ou disponible. Il a l’athlétisme pour être une menace sur le « deuxième jeu » dont les défenses doivent tenir compte, mais il aura besoin de plus en plus de représentants dans le jeu avant que cela ne devienne une seconde nature pour lui.

Parfois, il peut coller un peu trop près du script. Y compris l’interception qu’il a lancée sur un concept de « fuite » plus tôt dans le match contre les Texans. Ce jeu va généralement laisser un récepteur grand ouvert sur le terrain pour un gain énorme, mais les Texans étaient en pleine alerte pour savoir où allait cette passe.

Je ne peux pas lancer cette passe, mais il faut s’attendre à de la rouille pour quelqu’un qui n’a commencé que trois matchs de football depuis la fin de la saison de football universitaire 2019. Plus il pourra avoir de représentants dans le jeu, mieux ce sera pour lui et les 49ers alors qu’ils entrent dans la saison 2022 avec Lance comme quart-arrière partant.

Le livre sur Trey Lance n’est écrit dans aucun sens, compte tenu évidemment qu’il a deux départs dans la NFL, mais son match contre les Texans était très prometteur et devrait enthousiasmer les fans des 49ers quant au plafond de ce jeu de passes.