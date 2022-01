Trey Songz accusé d’avoir agressé sexuellement le basketteur Dylan Gonzalez

L’ancien basketteur de l’UNLV, Dylan Gonzalez, affirme que Trey Songz l’a agressée sexuellement lors d’une précédente interaction avec lui dans un hôtel « bien connu » de Las Vegas. Dans une déclaration faite sur Instagram, Gonzalez a développé ses récents commentaires sur Twitter où elle l’accusait d’être un violeur en disant qu’elle avait été incitée à partager son histoire après avoir entendu l’histoire d’une autre des victimes présumées de Trey.

« Avec ce qui semble se reproduire à l’infini [sic] nouvelles des agressions sexuelles présumées commises par Trey Songz, je suis forcée de revivre à plusieurs reprises dans mon esprit, et de subir à nouveau, l’horreur longtemps réprimée et l’insupportable TSPT de mon viol par ses propres mains dans un hôtel bien connu de Las Vegas », a-t-elle a commencé dans sa déclaration.

« Je veux envoyer mon amour, ma force et mon espoir à tous ceux qui sont victimes d’agression sexuelle et de sa nature mortelle. Vous n’êtes pas seuls. Je suis avec vous et encourage tous ceux qui ont subi des abus à s’exprimer et à se manifester. Répression de nos voix ne fait qu’enhardir nos oppresseurs, et vous ne pouvez pas guérir ce que vous ne révélez pas », a déclaré Gonzalez.

Elle a poursuivi dans son message en ajoutant qu’elle poursuivait la meilleure action en justice par l’intermédiaire de son conseiller juridique, George Vrabeck. Il semble que Vrabeck représente une autre des victimes présumées de Songz, Jahaura Jeffries dans une autre plainte légale contre le chanteur. Jeffries, qui était autrefois connu dans le monde sous le nom de Jane Doe, a d’abord déposé une plainte civile contre la chanteuse en janvier 2020 sous un pseudonyme anonyme alléguant que la chanteuse avait placé ses doigts de manière inappropriée dans son vagin lors d’une fête du Nouvel An au manoir de Diddy à Miami. en 2018. Jeffries a déposé un nouveau dépôt de la même plainte en décembre malgré un juge qui a rejeté l’affaire plus tôt et demande maintenant 20 millions de dollars de dommages et intérêts dans sa nouvelle affaire – un bond drastique par rapport aux 10 millions de dollars qu’elle avait demandés précédemment. Elle a également affirmé dans le procès qu’une autre femme de la section VIP lui avait dit qu’elle avait eu une interaction similaire avec le chanteur.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.