Trey Songz accusé de viol par le basketteur Dylan Gonzalez

Trey Songz fait face à des accusations plus cinglantes.

Jeudi soir (30 décembre), l’ancienne star du basket-ball féminin de l’Université de Las Vegas, Dylan Gonzalez, a fait exploser le chanteur de R&B, affirmant qu’il était un violeur.

« Trey Songz est un violeur », a déclaré Gonzalez à ses abonnés Twitter et Instagram. « Seigneur, pardonne-moi, je n’aurais pas pu tenir cela dans une autre année. Rendez-vous en 2022.

Trey Songz est un violeur. Seigneur, pardonne-moi, je ne pourrais pas tenir ça dans une autre année. Rendez-vous en 2022 🤘🏽 – Dylan Gonzalez (@IIGonZ_) 31 décembre 2021

Gonzalez n’a pas précisé si elle était personnellement une victime, mais ce ne serait pas la première fois que Trey était accusé d’agression sexuelle.

En novembre, la police enquêtait sur des allégations d’abus sexuels contre Trey après son 37e anniversaire dans une boîte de nuit de Las Vegas, mais aucune arrestation n’a été effectuée.

Keke Palmer avait précédemment exposé Trey pour son comportement douteux, affirmant qu’il l’avait « secrètement filmée » et avait utilisé « l’intimidation sexuelle » pour la contraindre à apparaître dans sa vidéo de 2017 pour « Pick Up the Phone ». Trey a répondu aux accusations en écrivant: « Babygirl buggin. Période à bout portant.

L’année dernière, la mondaine Celina Powell a accusé Trey de la retenir « en otage » et de l’avoir agressée sexuellement dans les toilettes d’un hôtel. Trey a répondu aux accusations dans une série de tweets.

«Je reste généralement silencieux à ce sujet, mais j’ai l’impression qu’à bien des égards, le mouvement de lutte pour les femmes qui ont réellement subi du harcèlement et des abus à divers niveaux a été détourné par celles qui trouvent qu’il est pratique pour elles-mêmes de se manifester alors qu’elles cherchent détruire la vie de quelqu’un », a-t-il écrit.

Trey a également partagé des textes d’autres femmes qui l’ont accusé d’abus sexuels, dont une Jane Doe qui l’a poursuivi pour 10 millions de dollars pour l’avoir agressée sexuellement dans une boîte de nuit de Miami. En avril, il est parvenu à un accord avec la victime présumée.

Je reste généralement silencieux à ce sujet, mais j’ai l’impression qu’à bien des égards, le mouvement de lutte pour les femmes qui ont réellement subi du harcèlement et des abus à divers niveaux a été détourné par celles qui trouvent pratique pour elles-mêmes de se manifester alors qu’elles cherchent à détruire la vie de quelqu’un. – TreySongz.eth (@TreySongz) 19 août 2020

Vous vous souvenez tous que Jane Doe a affirmé que je l’avais agressée sexuellement à Miami ? Elle veut que je paie pour sa thérapie et le reste de son école à cause de « tous les traumatismes qu’elle a subis ». Veuillez lire pic.twitter.com/J55qTJ4g0K – TreySongz.eth (@TreySongz) 19 août 2020