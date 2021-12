Trey Songz et Diddy font face à un procès de 20 millions de dollars pour agression sexuelle

Trey Songz en live dans le New Jersey. Crédit photo : Mikey Hennessy

Trey Songz et Diddy font officiellement face à une poursuite pour agression sexuelle de 20 millions de dollars de la part d’une femme nommée Jauhara Jeffries, qui a accusé Songz de l’avoir agressée dans une boîte de nuit au début de 2018.

Le demandeur a déposé une plainte pour la première fois (sous le nom de « Jane Doe ») en janvier 2020, exigeant 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais Jeffries a récemment soumis cette action mise à jour (20 millions de dollars) à un tribunal fédéral de Floride, nommant comme accusés (en plus de Trey Songz et Diddy) une boîte de nuit de Miami et « une entité qui fournissait du personnel de sécurité » à Songz au moment de l’agression présumée. (Il convient de noter ici que le prénom du demandeur s’écrit « Jahuara » tout en haut du dossier et « Jauhara » par la suite.)

« Le cas en l’espèce reflète à certains égards la relation de Ghislaine Maxwell avec Epstein », affirme d’emblée la plainte fermement formulée, car « tout comme Maxwell est présumé avoir fait des victimes pour le plaisir d’Epstein, il semble que les actions de Sean Combs et de la boîte de nuit E11even dans une partie a précipité les événements qui ont conduit à l’abus sexuel de » Jeffries.

Cet épisode « choquant et horrible » a eu lieu aux petites heures du matin le jour du Nouvel An en 2018, les notes de costume de 20 pages au départ, lorsque le plaignant a assisté à une fête chez Diddy sur Star Island. Après être arrivé à l’événement vers 1h45 du matin, Jeffries à 4h du matin « a appelé un Uber pour l’emmener avec quelques amis à la discothèque E11even », indique le texte.

Trey Songz aurait « entendu une conversation entre » Jeffries et ses amis, auquel cas il aurait invité la plaignante et une autre personne « à se rendre à [sic] avec lui à » la boîte de nuit défenderesse. Observant que « Songz était probablement en état d’ébriété », la plaignante dit qu’elle a néanmoins accepté l’offre parce qu’un membre de « l’équipe de sécurité » de l’artiste « Slow Motion » conduisait le véhicule qui les transportait.

Une fois au club, Trey Songz, 37 ans – qui a fait l’objet d’autres allégations d’agression sexuelle – aurait invité Jeffries à « une table privée », à laquelle la boîte de nuit « a fourni de la nourriture et un service de bouteilles ». Et tandis que la plaignante affirme qu’elle a choisi de boire « uniquement de l’eau », Trey Songz aurait « continué à boire alors qu’il semblait déjà en état d’ébriété ».

En ce qui concerne l’agression présumée, alors que la plaignante et ses amis dansaient sur un canapé – quelque chose de « commun » dans les boîtes de nuit de Miami, selon l’action – la partie en justice, qui « portait une robe avec une fente haute dans le dos », a remarqué Songz « debout sur le sol à côté d’elle », relaie la plainte.

«Elle a ensuite senti des doigts insérés dans son vagin, s’est retournée et a vu les chansons de l’accusé [sic] retirant sa main de ses fesses. … Le demandeur s’est immédiatement levé du canapé, s’est assis et était en état de choc. (Ce qui vaut la peine d’être révélé, c’est que la première version susmentionnée du procès était centrée sur la « tentative d’insérer ses doigts dans le vagin de Jane Doe sans son consentement ou sa permission. »)

Et après avoir appris par conversation qu' »une autre femme qui était également présente » avait subi les mêmes abus présumés, la plaignante déclare qu’elle et d’autres membres du groupe auraient reçu l’ordre de Songz de quitter le club pour son véhicule. « Alors qu’il était encore sous le choc », Jeffries a ensuite pris une place centrale dans ledit véhicule et, après que Songz « a retiré sa chemise », a commencé à l’enregistrer « pour sa propre sécurité », craignant « d’autres agressions », indique le texte.

Enfin, Songz se serait mis en colère et aurait « tenté de retirer de force le téléphone » avant d’ordonner à son chauffeur d’arrêter le véhicule et d’expulser Jeffries, qui aurait subi des « égratignures sur les jambes » en heurtant le sol. Au cours de l’incident, Songz aurait « menacé et ridiculisé » Jeffries, l’aurait poussée dehors et lui aurait « jeté de l’eau au visage ».

En ce qui concerne le rôle de Diddy dans le crime allégué, le propriétaire de Sean John aurait « le devoir de faire preuve de diligence raisonnable en servant des boissons alcoolisées ». Un représentant de Songz, qui a signé avec Atlantic Records de Warner Music, a nié les allégations en parlant avec HipHopDX – que WMG a acheté l’année dernière, cela mérite d’être souligné.