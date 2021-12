Trey Songz fait l’objet d’une enquête pour agression sexuelle présumée à Las Vegas

Crédit photo : Parsa Mahmoudi

La police de Las Vegas a confirmé qu’elle enquêtait sur une agression sexuelle présumée impliquant le chanteur de R&B Trey Songz.

« Le 28 novembre, la LVMPD a reçu un rapport faisant état d’un incident d’agression sexuelle qui aurait eu lieu dans un hôtel du bloc 3700 de South Las Vegas Boulevard, impliquant Tremaine Neverson. L’incident fait l’objet d’une enquête par les détectives des crimes sexuels de la LVMPD. Neverson coopère à l’enquête. Pour le moment, aucune arrestation n’a été effectuée. »

Selon un rapport de TMZ, Trey Songz était à Las Vegas pour célébrer son 37e anniversaire. Les représentants du chanteur n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur l’incident. Le rapport de TMZ indique que le chanteur a célébré la nuit à la discothèque Drai’s samedi. Puis le chanteur et son entourage ont ramené un groupe de femmes à l’hôtel et c’est alors que les choses se sont passées.

Trey Songz a été arrêté en janvier au Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri. Aucune accusation criminelle n’a été déposée dans l’affaire après qu’il se soit battu avec la police à la suite de plaintes pour non-respect des protocoles de coronavirus. Keke Palmer a également accusé le chanteur d' »intimidation sexuelle » en 2017.

Palmar dit qu’elle a dit à la chanteuse qu’elle ne voulait pas apparaître dans sa vidéo pour « Pick Up the Phone ». Cependant, le rappeur l’a quand même incluse. « C’est absurde. Comment suis-je dans cette vidéo Trey ? » Palmer a écrit sur Twitter. « Après que vous m’ayez trouvé dans un placard en train de vous cacher parce que j’avais tellement peur d’un nouveau conflit. Littéralement, ma dernière option était de me cacher parce que vous n’écouteriez pas tous quand j’ai dit que je ne voulais pas être dans la vidéo la PREMIÈRE fois.

« Ce n’est pas parce que vous donnez à quelqu’un de la nourriture, de l’alcool et un peu d’intimidation sexuelle qu’il va craquer », poursuit Palmer. « Pourtant, vous m’avez toujours manqué de respect en tant que jeune femme, que vous connaissez depuis l’âge de 12 ans. »

Trey Songz a répondu: « Babygirl buggin. Période à bout portant. J’ai eu mon numéro, j’aurais pu appeler, vu les caméras et les lumières, entendu l’action. Je ne fais pas cette merde sur Twitter, ma fille, tu me connais et tu as mon numéro de merde d’ici.