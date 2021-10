Treyarch dévoile l’histoire de Call of Duty : Vanguard – Zombies

Rejoignez les leaders du jeu en ligne au GamesBeat Summit Next les 9 et 10 novembre prochains. En savoir plus sur ce qui vient ensuite.

Treyarch a dévoilé le premier look et l’histoire de son mode Call of Duty: Vanguard – Zombies pour le dernier titre à venir le 5 novembre.

Sledgehammer Games nous ramène à la Seconde Guerre mondiale avec la montée des forces spéciales dans son jeu premium Call of Duty: Vanguard et ses combats multijoueurs. En plus de cela, Activision embarquera le mode Zombies développé par Treyarch pour une sortie avec Vanguard sur les consoles et le PC lors du lancement de Vanguard.

Dans une vidéo aujourd’hui, les dirigeants de Treyarch Craig Houston, Tony Bedard et Gavin Locke ont répondu à certaines des questions pressantes des fans sur « Der Anfang », le prochain chapitre de l’affaissement de l’Éther noir qui a alimenté la tradition des zombies. Ce genre de gameplay est collant pour les fans de Call of Duty, et c’est le genre de chose qui les empêchera de passer trop de temps dans des jeux rivaux comme Halo : Infinite et Battlefield 2042.

Dans la vidéo publiée aujourd’hui, le professeur Gabriel Krafft a déclaré que Stalingrad avait un problème, car les nazis ont trouvé un moyen de gagner la guerre en utilisant l’entité Dark Aether au service du Troisième Reich.

Séminaire en ligne

Trois grands professionnels de l’investissement expliquent ce qu’il faut pour financer votre jeu vidéo.

Regarder à la demande

Dans Zombies, les agents des forces spéciales auront besoin de toute l’aide possible pour survivre aux morts-vivants.

L’histoire de Vanguard Zombies

Crédit d’image: Sledgehammer Games

Vanguard Zombies révèle que des entités de la dimension Dark Aether ont été en contact avec des humains, remontant à des siècles. Les joueurs découvriront ce qui se passait dans l’éther noir avant que les événements de Projekt Endstation ne changent tout. En fait, l’incident du cyclotron à Endstation est ce qui déclenche les événements de Vanguard Zombies. La brèche dimensionnelle active des artefacts longtemps dormants collectés par les nazis, donnant au commandant SS Wolfram Von List l’opportunité de se lier avec un seigneur de l’éther noir et de gagner à lui seul la Seconde Guerre mondiale pour le Troisième Reich.

Seul un petit groupe de soldats des forces spéciales alliées qui ont forgé un lien similaire avec leurs propres entités de l’Éther noir se dresse sur son chemin. Ainsi, les nouveaux personnages se trouvent dans un cadre différent de celui de Call of Duty: Black Ops – Cold War Zombies de l’année dernière, mais ils ont toujours le même niveau d’enjeux élevés avec des implications mondiales.

Le nouveau méchant principal est Oberführer Von List, commandant du bataillon SS Die Wahrheit. Ses soldats ont pillé le monde à la recherche d’objets mystiques, et leurs recherches ont porté leurs fruits grâce à un artefact qui a lié symbiotiquement Von List à un ancien seigneur de l’Éther noir, Kortifex l’Immortel. Kortifex partage son pouvoir de réanimer les morts, et maintenant le monde risque d’être envahi par une armée de zombies nazis.

D’autres entités de l’Éther noir incluent Norticus le Conquérant, qui a autrefois dirigé les armées de Kortifex dans l’Éther noir – maintenant, ce sont des ennemis jurés. Sarax est l’ombre est un filou plein d’esprit et méchant qui considère les humains comme des jouets. Inviktor le Destructeur est le combattant de première ligne ultime, à l’aise au cœur de la bataille et toujours à la recherche de sang. Bellekar le Démoniste est un maître de la magie runique de l’Éther noir, fasciné par les humains et leurs manières guerrières. Les joueurs en apprendront plus sur ces entités et leur révolte contre Kortifex au fur et à mesure qu’ils progressent dans le jeu.

Lorsqu’un humain interagit avec l’un des artefacts, ils forment une connexion avec son entité Dark Aether correspondante. Chacun d’eux donne accès à une capacité différente. Ramassez l’épée d’Inviktor et gagnez son attaque Anneau de feu. Le Masque de Bellekar lui confère le pouvoir du Linceul d’Éther, la Corne de Norticus lui confère l’Explosion de givre et le Dragon de Saraxis lui confère la Mine d’énergie.

Crédit d’image: Sledgehammer Games

Les forces spéciales de l’Avant-garde sont venues à Stalingrad en réponse à un appel de détresse envoyé par le professeur Krafft, un démonologue soumis à un chantage au service de Von List. Les joueurs ont peut-être déjà découvert certaines pages du journal de Krafft pendant Black Ops Cold War Zombies, s’ils ont regardé aux bons endroits.

Les soldats se retrouvent piégés dans un sort de confinement invoqué par Kortifex. Coupés de leurs supérieurs, ils doivent lutter contre des forces de morts-vivants écrasantes, Krafft les guidant par radio pendant que leurs « partenaires » Dark Aether leur parlent par télépathie. Tout cela conserve une sensation très militaire de la Seconde Guerre mondiale, mais avec un côté fantastique / horreur unique.

Les combats contre les zombies se déroulent dans les ruines de Stalingrad, les fermes déchirées par la guerre à Merville, les toits de Paris occupé par les nazis et le camp de l’armée japonaise à Shi No Numa. Tous ces endroits, piégés dans le sort de barrière de Kortifex, ont des touches visuelles sombres et dérangeantes. Vous trouverez des tas de cadavres exhumés à Stalingrad, des sanctuaires et des sacrifices au sommet de l’hôtel Royal, et des crânes et des runes partout où vous regardez.

Un match typique commence dans le centre de Stalingrad. Dans une petite zone de départ, vous pouvez combattre des zombies, accéder à plusieurs machines de mise à niveau, afficher les trois premiers portails d’objectifs et rencontrer quelques autres surprises. La première grande décision du joueur est de savoir avec quel portail objectif interagir. Le premier jour, trois objectifs seront disponibles pour le joueur : Blitz, Transmit et Harvest.

Pour les matchs plus courts, les joueurs voudront choisir les objectifs et les emplacements dans lesquels ils pensent avoir les meilleures chances de réussir ou se concentrer sur l’ouverture de la partie de la carte qui contient les avantages qu’ils préfèrent. Pour les sessions de jeu plus longues, les joueurs devront planifier de manière plus réfléchie pour ouvrir encore plus la carte et viser des records personnels.

L’accomplissement des objectifs est au cœur de la boucle de jeu, l’attribution d’Essence et de Récupération, qui reviennent comme deux devises cruciales dans le jeu. De plus, et plus important encore, les joueurs peuvent recevoir un cœur sacrificiel, qui peut accorder des buffs au nouvel autel des alliances.

La Mystery Box augmentera également en puissance au fil du temps, donnant aux joueurs une chance aléatoire de vraiment augmenter leur puissance. De nouvelles fontaines d’avantages seront disponibles à mesure que la carte s’ouvrira. Une fois que les joueurs auront terminé le quatrième objectif, ils auront la possibilité de démarrer l’événement optionnel Exfil, ce qui leur permettra de terminer le match avec succès à leur propre rythme.

La plupart des matchs peuvent se terminer par une exfiltration réussie en 20 minutes environ. Cela signifie atteindre quatre objectifs, puis survivre à l’événement Exfil.

JeuxBeat

Le credo de GamesBeat lorsqu’il couvre l’industrie du jeu est « là où la passion rencontre les affaires ». Qu’est-ce que ça veut dire? Nous voulons vous dire à quel point l’actualité compte pour vous, non seulement en tant que décideur dans un studio de jeux, mais aussi en tant que fan de jeux. Que vous lisiez nos articles, écoutiez nos podcasts ou regardiez nos vidéos, GamesBeat vous aidera à en apprendre davantage sur l’industrie et à aimer y participer.

Comment feras-tu cela? L’adhésion comprend l’accès à :

Bulletins d’information, tels que DeanBeat Les orateurs merveilleux, éducatifs et amusants de nos événements Opportunités de réseautage Entretiens spéciaux réservés aux membres, discussions et événements « open office » avec le personnel de GamesBeat Discuter avec les membres de la communauté, le personnel de GamesBeat et d’autres invités dans notre Discord Et peut-être même un prix amusant ou deux introductions à des soirées partageant les mêmes idées

Devenir membre