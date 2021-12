Treyarch publie une déclaration suite aux allégations d’Activision Blizzard

Treyarch, le studio derrière le mode zombie de Call of Duty: Vanguard, a publié une déclaration disant qu’il n’y avait « pas de place » pour le fanatisme ou le harcèlement sur le lieu de travail à la suite d’allégations contre sa société mère Activision Blizzard.

La déclaration complète publiée mercredi suit ci-dessous:

« Notre objectif en tant que studio est de créer des jeux géniaux pour le monde entier. Avoir le privilège de poursuivre l’effort est rendu possible grâce aux gens de Treyarch : nous sommes un studio composé de professionnels créatifs intelligents, talentueux et de classe mondiale qui cherchent à donner le meilleur de nous-mêmes », a déclaré Treyarch sur Twitter. « Notre culture n’a pas de place pour le sexisme, le harcèlement, le racisme, le sectarisme, la discrimination ou l’intimidation. »

« À mesure que nous avançons, fournir un environnement de travail sûr, diversifié et inclusif afin que tous puissent prospérer sera notre priorité absolue », poursuit Treyarch. « Tout le monde chez Treyarch est attiré par le développement de jeux parce que nous possédons un amour profond pour l’art des jeux vidéo et la magie qui peut créer des moments importants. C’est un moment qui compte et ça commence par aller mieux.

La productrice associée de Treyarch, Miranda Due, a répondu à un article de Kotaku sur la déclaration, précisant que le studio avait mis beaucoup de temps à la préparer.

« Les femmes de Treyarch se sont organisées pour rédiger la déclaration et la faire publier. Nous sommes ceux qui ont été le plus touchés par ce qui s’est passé, et nous nous battons pour un avenir meilleur », a déclaré Due sur Twitter. « Le changement doit se produire de l’intérieur et nous faisons de notre mieux et avons besoin de soutien, pas de cela. »

De nombreux développeurs comme Treyarch travaillent sur Call of Duty, y compris Raven Software, le studio qui a commencé à se retirer après qu’Activision Blizzard a commencé à licencier des sous-traitants.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.