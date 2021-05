Trezeguet frappe Cristiano Ronaldo et Morata

11/05/2021 à 18:19 CEST

Daniel Guillen

L’ancien attaquant de la Juventus, David Trezeguet, a souligné les poids lourds des vestiaires après la défaite concédée contre Milan sur Twitch: “Je pense qu’Andrea Pirlo trouvera la solution. Il n’y a pas de temps pour réfléchir, seulement pour gagner. Ce n’est pas normal que Ronaldo et Morata n’aient touché le ballon qu’une fois en 25 minutes. Ce n’est pas normal.”.

Français, qui était à Turin de 2000 à 2010, a reconnu que l’équipe de Pioli méritait de gagner avec un total retentissant: «Ce fut une grande défaite. Milan méritait de gagner, il était clair que la Juventus n’avait pas préparé le match comme il se doit. Les dirigeants auraient dû s’avancer pour rassurer l’équipe. “.

L’ancien joueur également de Monaco, Hercules ou River Plate a assuré que le problème est sur le terrain et non sur le banc: “De nombreux joueurs semblent confus sur le terrain, ne sachant pas comment attaquer et défendre “.

Crise à Turin

La victoire de l’AC Milan à Turin (0-3) a déclenché toutes les alarmes au sein de la Juventus. Pour l’instant, Andrea Pirlo a une confiance totale de la part du conseil d’administration, mais la Juventus sombre également en Serie A. Les bianconeros défilent à la cinquième place et son ticket pour la Ligue des champions se complique. Avec un œil sur la finale de la Coppa, Les Italiens ne dépendent pas d’eux-mêmes pour terminer parmi les quatre premiers.

L’un des joueurs les plus notables est Cristiano Ronaldo, qui le dernier jour a montré une version très grise. Le Portugais, qui a encore un an sur son contrat, ne serait pas convaincu de continuer à Turin et des acteurs comme le PSG ou diverses équipes de la MLS sont passés à l’action.