Trezeguet marque les deux premiers buts de la saison en moins de trois minutes alors qu’Aston Villa frappe tard pour refuser à Fulham des points cruciaux dans sa candidature à la survie

Le remplaçant Trezeguet a marqué ses deux premiers buts de la saison dans un laps de temps de trois minutes alors qu’Aston Villa refusait à Fulham des points cruciaux dans leur offre de survie en Premier League.

Aleksandar Mitrovic a mis les visiteurs en tête juste après l’heure pour donner aux Cottagers l’espoir de remporter une victoire cruciale sur la route suite à une erreur flagrante de Tyrone Mings.

Trezeguet a sauvé les rougeurs de Mings avec un brillant doublé alors que Villa revenait par derrière pour battre Fulham

Watkins a également marqué tard pour poursuivre sa belle saison

Mais le remplaçant Trezeguet a changé le cours du match avec un doublé rapide avant qu’Ollie Watkins ajoute un troisième but à Villa en 10 minutes pour compléter un revirement improbable et sceller une victoire 3-1 pour l’équipe de Dean Smith.

Fulham reste à trois points de la sécurité après avoir gaspillé une autre chance de sortir des trois derniers, à la suite d’une défaite à domicile contre Leeds avant la trêve internationale.

Villa était sans capitaine Jack Grealish pour un septième match de Premier League. Le milieu de terrain offensif devait revenir de la blessure au tibia qui l’a empêché de sortir depuis février, mais il était de nouveau absent de l’équipe dimanche.

Mitrovic a marqué après une heure, ce qui semblait avoir envoyé Fulham sur la voie d’une victoire cruciale

Grealish n’a pas pris de risque après avoir ressenti un certain inconfort lors de son entraînement samedi. Il devait commencer le match après un entraînement toute la semaine mais son retour a été retardé.

Il y a eu un retour pour Villa, mais celui qu’ils avaient espéré, car Anwar El Ghazi a été rappelé pour faire son premier départ pendant un mois. C’était le seul changement dans l’équipe qui a perdu à domicile contre Tottenham avant la trêve internationale.

Fulham a fait quatre changements, car la forme récente de Mitrovic pour son pays lui a valu son premier départ depuis deux mois – Mitrovic est devenu le meilleur buteur de tous les temps de la Serbie grâce à ses cinq buts lors de la trêve internationale.

Clairement soutenu par son temps à l’extérieur avec la Serbie, le joueur de 26 ans a pris cette confiance dans le match à Villa Park et a effectué quelques bons arrêts d’Emiliano Martinez dans les 10 premières minutes – le premier à étouffer un tir poussé du bord de la zone puis repousser un effort de curling.

Les hommes de Parker sont en difficulté

Villa a eu du mal à pénétrer une défense Fulham bien organisée et John McGinn, Watkins, Morgan Sanson et Douglas Luiz ont tous vu des tirs bloqués par les défenseurs au cours de la première mi-temps.

Le cœur de Fulham aurait été dans leur bouche sur le coup de la mi-temps lorsque l’arbitre Andy Madley a accordé un penalty aux hôtes après que Mario Lemina eut abattu Watkins.

Mais après avoir consulté le moniteur sur le terrain, l’officiel du Yorkshire a changé d’avis, voyant que Lemina avait eu une légère touche sur le ballon lors de son défi.

Mitrovic a mis Fulham en tête juste après l’heure. Tyrone Mings a frappé sa passe arrière à Martinez et Mitrovic a bondi pour contourner avec confiance le gardien de la Villa et faire rouler le ballon dans un filet non gardé.

C’était le premier but de l’international serbe en Premier League depuis septembre – une série de 21 matchs sans trouver le fond des filets.

L’erreur de Mings caractérisait la nature banale et léthargique de la performance de Villa qui, à 15 minutes de la fin, a finalement réussi un tir cadré.

Bertrand Traoré a tenté sa chance de loin, mais c’était un arrêt confortable pour Alphonse Areola.

Traoré fut de nouveau impliqué peu de temps après, croisant le ballon au poteau arrière où Trezeguet prit complètement sa tête et manqua le cadre.

Cependant, l’Egyptien a ensuite renversé le match avec deux buts en quatre minutes.

Mings a fait amende honorable pour son erreur car il avait participé à l’égalisation de Villa. Le défenseur central s’est frayé un chemin dans la surface de réparation de Fulham et a percé le ballon à travers la surface de réparation où Trezeguet a dirigé une belle finition devant Areola.

Puis, à la 81e minute, Keinan Davis a enlevé le ballon de Tosin Adarabioyo et l’a croisé au poteau arrière où Trezeguet était sur place pour ramener Villa à domicile en deuxième.

Le patron de Fulham, Scott Parker, a chuté la tête sur la ligne de touche, c’est un revers douloureux pour son équipe.

Mais cela a empiré lorsque Watkins, fraîchement inscrit son premier but pour l’Angleterre la semaine dernière, a complété le retour et assuré la victoire de Villa avec un troisième but rapide.

L’attaquant avait à peine eu une touche tout l’après-midi, mais il a obtenu son nom sur la feuille de match à trois minutes de la fin, tapant à la maison de près après une certaine magie de l’aile de Traoré, qui a battu deux défenseurs de Fulham sur la droite.

Josh Onomah a eu une chance tardive pour Fulham mais il a mis son effort directement au milieu de Martinez

L’Eygptien a ensuite mis Villa en tête, guidant le centre de Keinan Davis à bout portant pour doubler son total pour la campagne avant qu’Ollie Watkins ne scelle les points avec trois minutes à jouer.