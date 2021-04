Trezeguet se rend à Mbappé

12/04/2021

À 23:14 CEST

Martí Grau

L’ancien footballeur français, David Trezeguet, a parlé des merveilles de son compatriote Kylian Mbappé. Dans une déclaration au journal français Le Parisien, Trezeguet a voulu saluer le grand niveau que Mbappé a montré contre le Bayern Munich, où il marquerait deux buts. “Les grands jeux appartiennent aux grands joueurs. Ce n’est pas une phrase insignifiante. Kylian l’a encore prouvé. C’est la marque des adultes. “

Il reconnaît que l’attaquant de 22 ans joue mieux dans les matchs les plus exigeants. “Il est plus motivé par ces rencontres de très haut niveau“. Il voulait également évoquer le match nul contre le Barça, où il a marqué quatre buts au total.”Nous l’avions déjà vu à Barcelone. Il donne une impression d’aisance, forte sur son corps et sur sa tête. Lorsque prévu, répondez. “

En revanche, Trezeguet a également admis que parfois Mbappé abaisse son niveau en championnat de France. “Il est parfois un peu moins évident en Ligue 1, même si ses statistiques parlent aussi pour lui. ” Après 27 matchs il a déjà 21 buts, signant sa deuxième meilleure saison avec le PSG au niveau des buteurs.

L’assaut sur le trône de Mbappé et Haaland | Effectuer

L’éternel débat: Mbappé ou Haaland?

A la comparaison déjà habituelle entre le Français et le Norvégien, l’ex-footballeur estime qu’à la fois il prédit un avenir incroyable. “Ils sont différents sur le plan physique, mais ils se rassemblent grâce au talent, mentalement, ils sont tous les deux gagnants. “

Bien qu’il reconnaisse qu’Haaland se démarque beaucoup plus dans une équipe avec moins de potentiel comme Dortmund, il estime que l’équipe de France permettra à Mbappé de faire plus dans sa carrière. “Kylian a déjà réalisé plus de choses, c’est à cause de son âge, mais aussi de sa nationalité. C’est un champion du monde. La Norvège, avec tout le respect que j’ai pour cette nation, n’est pas au niveau des Bleus. “

Trezeguet, champion du monde avec la France en 98, a également remporté deux Ligue 1 avec Monaco et deux Serie A avec la Juventus à Turin. Désormais, après avoir annoncé sa retraite officielle en 2014, il en a profité pour dédier quelques belles paroles à son compatriote, appelé à devenir joueur de franchise de son pays à l’avenir.