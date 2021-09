Trezor ajoute le support EIP-1559 à son portefeuille modèle T, un milliard de dollars d’ETH brûlés

Ethereum (ETH)

Trezor ajoute le support EIP-1559 à son portefeuille modèle T, 1 milliard de dollars d’ETH brûlés

AnTy17 septembre 2021

Le portefeuille cryptographique matériel Trezor a finalement annoncé la prise en charge de EIP-1559, mais uniquement dans le micrologiciel de son modèle T. Cette mise à niveau d’Ethereum n’est pas encore prise en charge sur Model One, mais l’équipe travaille sur le portage du micrologiciel Model T vers Model One pour unifier sa pile.

Le 5 août, le réseau Ethereum a eu la mise à niveau de Londres, qui a également mis en œuvre EIP-1559 qui brûle une partie des frais payés aux mineurs. Depuis la mise en œuvre de cette proposition sur le deuxième plus grand réseau, les frais de base sont brûlés tandis qu’un petit pourboire est ajouté qui est versé aux mineurs.

Jusqu’à présent, ce mécanisme de combustion a entraîné la combustion de plus de 311 000 ETH d’une valeur de plus d’un milliard de dollars.

Le marché NFT OpenSea est responsable de la majorité de ces brûlures à un peu plus de 43 800, suivi de plus de 26 000 ETH par Uniswap V2 plus V3, et des transferts d’Ether à 26 000 ETH, selon Dune Analytics.

Le portefeuille Ethereum populaire MetaMask a déjà pris en charge le nouveau mécanisme de frais de transaction, qui permet aux utilisateurs d’éviter de payer trop cher dans des conditions normales.

Désormais, le portefeuille matériel Trezor s’est également joint à nous, et le support EIP-1559 est désormais disponible pour Trezor Connect – une plate-forme pour l’intégration de la connexion avec Trezor dans des portefeuilles tiers.

Désormais, les développeurs peuvent utiliser les portefeuilles Trezor Model T pour sécuriser les interfaces de portefeuille compatibles EIP-1559 grâce à la prise en charge des micrologiciels Trezor Connect et Model T, a-t-il noté.

Lors de la même annonce, le fournisseur de portefeuille a déclaré qu’une nouvelle version de Trezor Suite (21.9.2) et un firmware mis à jour pour les portefeuilles matériels Trezor Model T (2.4.2) et Trezor Model One (1.10.3) sont désormais également disponibles. essentiel uniquement si un utilisateur stocke l’actif cryptographique Stellar (XLM) dans le portefeuille.

En outre, un nouveau arm64 natif a été construit, optimisé pour l’architecture de puce de silicium d’Apple, le processeur M1.

En outre, la société a annoncé l’intégration hors ligne, ce qui signifie qu’un nouvel appareil Trezor peut être configuré sans que la machine hôte ne soit activement connectée à Internet, améliorant ainsi la confidentialité et la sécurité.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.