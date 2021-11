Trials Of Osiris récompense cette semaine dans Destiny 2 (12-16 novembre)

Après une pause d’une semaine, le Trials of Osiris revient dans Destiny 2 cette semaine avec une autre variante de Trials Labs. Une fois de plus, vous serez chargé de capturer des zones de contrôle dans les matchs, bien qu’elles n’apparaissent pas aux mêmes endroits qu’au début de la saison. Le mode compétitif axé sur la fin de partie reviendra une fois de plus avec la réinitialisation quotidienne aujourd’hui, le 12 novembre, à 9 h 00 PT / 12 h 00 HE. Bien que la plupart des récompenses restent désormais statiques d’une semaine à l’autre, la dernière série d’épreuves se déroulera sur une carte différente et avec une arme Adepte différente à gagner pour ceux qui parviennent à réaliser une course sans faille.

Le procès d’Osiris débutera à 9 h 00 PT / 12 h 00 HE le 12 novembre, nous mettrons donc à jour cet article lorsque la compétition commencera avec tous les détails dont vous avez besoin.

Trials of Osiris, comme toujours, sera disponible à partir de la réinitialisation quotidienne du vendredi jusqu’à la réinitialisation hebdomadaire à la même heure le mardi suivant. Pendant ce temps, vous pouvez également rendre visite à Xur pour voir quels exotiques il vend. Assurez-vous de rendre visite à Saint-14 dans la tour pour récupérer une carte Trials, qui dictera certains bonus (par exemple, si vous obtenez des récompenses bonus à certains jalons ou si une perte sera pardonnée).

Le billet de blog de Bungie de cette semaine a noté qu’il avait délibérément maintenu les essais pratiquement inchangés au cours des dernières semaines, à part l’offre de l’option Freelance disponible le week-end dernier. Cela ne sera pas disponible cette fois-ci, mais cela reviendra dans le futur. Un changement est cependant à venir pour ce week-end, ciblant spécifiquement le pool Flawless, qui avait été activé chaque dimanche cette saison.

Plutôt que de simplement regrouper des joueurs Flawless, le matchmaking fonctionnera différemment dès le départ. Le jumelage tentera de vous jumeler – si possible – avec d’autres joueurs qui ont à la fois un nombre similaire de victoires sur leur carte actuelle et un nombre similaire de victoires globales pour ce week-end spécifique. Cela empêchera les joueurs qui parviennent à peine à réaliser une course sans défaut de se retrouver avec les meilleures équipes d’élite une fois le pool sans défaut activé. Bungie prévient que le tweak pourrait entraîner une augmentation des temps de matchmaking, mais dit qu’il surveillera la situation.

Aller sans défaut, pour ceux qui ne le savent pas, signifie remporter sept victoires consécutives sans défaite dans Trials of Osiris. Faites cela et vous gagnerez des récompenses de haute qualité qui ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière. Bien que le mode reste l’activité la plus haut de gamme pour les joueurs PvP, cette saison l’a rendu plus accueillant pour tout le monde en vous offrant plus de récompenses pendant que vous jouez, vous assurant ainsi d’obtenir de l’équipement juste pour participer.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.