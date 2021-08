Trials Of Osiris récompense cette semaine dans Destiny 2 (13-17 août)

La saison de la colleuse dans Destiny 2 touche à sa fin, et lorsque la saison 15 apparaîtra le 24 août, elle apportera quelques changements, y compris aux épreuves d’Osiris. Cela signifie que vous voudrez peut-être vous plonger dans le mode de jeu et récupérer certaines de ses récompenses de premier plan avant que les choses ne soient modifiées par des changements exotiques, des modifications de mod et le jeu croisé.

Comme toujours, les récompenses du Jugement d’Osiris et la carte sont aléatoires lorsque le mode est mis en ligne à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE le vendredi. Nous mettrons à jour cet article dès que les essais débuteront pour le week-end et que ses récompenses seront découvertes.

Trials of Osiris est un mode PvP de week-end qui s’étend de la réinitialisation quotidienne du vendredi jusqu’à la réinitialisation hebdomadaire du mardi, vous donnant quatre jours pour y participer. Contrairement à une affaire Crucible typique, vous devrez non seulement gagner des matchs, mais en accumuler autant que possible avant de subir trois défaites. Dès que vous atteignez trois défaites, votre Passage est réinitialisé et vous devrez réessayer pour accumuler un total de sept victoires. Vous obtiendrez des récompenses à la barre des trois, cinq et sept victoires, le meilleur prix possible attendant ceux qui peuvent réaliser une course sans faille dans laquelle vous allez 7-0 sur votre course.

Allez sans défaut, et vous gagnerez un voyage au phare et recevrez des récompenses spéciales, y compris les nouvelles armes Adept. Ceux-ci ont des bonus de statistiques supplémentaires, ce qui en fait l’un des objets les plus convoités sur lesquels vous pouvez mettre la main.

Vous aurez besoin d’une équipe de trois pour participer, car vous ne pourrez pas compter sur le jumelage pour les partenaires. Comme vous pouvez l’imaginer, étant donné le contour ci-dessus, vous voudrez apporter les meilleurs coéquipiers et chargements possibles, car tout le monde se bat pour éviter même une seule perte. Heureusement, vous pouvez toujours gagner des récompenses en participant aux essais même si vous perdez, alors assurez-vous de parler à Saint-14 pour obtenir la prime appropriée avant de commencer, puis dépensez tous les jetons d’essai que vous gagnez avant la réinitialisation hebdomadaire du 10 août, quand ils va expirer.

