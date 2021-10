Trials Of Osiris récompense cette semaine dans Destiny 2 (15-19 octobre)

Trials of Osiris, l’événement PvP phare de Destiny 2, est de retour pour un autre week-end de compétition intense. Tout comme les week-ends de Trials précédents, vous pouvez vous attendre à vous battre pour des armes et des armures de qualité, chaque pièce d’équipement ayant également un look unique qui ne peut être trouvé nulle part ailleurs dans le jeu. Voici ce qui est à gagner ce week-end, et où vous passerez votre temps à tenter une course sans faille qui vous rapportera le meilleur butin possible.

Encore une fois, les essais se dérouleront de 10 h 00 PT / 13 h 00 HE le vendredi et se termineront le mardi avec la réinitialisation hebdomadaire, les récompenses et la carte étant randomisées. Vous pouvez également voir quel équipement Xur a à vendre ce week-end, au cas où vous voudriez apporter un nouvel exotique dans le terrain de jeu de Saint-14. Nous ne savons pas encore exactement où se déroulera l’action cette semaine, mais nous mettrons à jour ce message dès que nous le ferons.

Lecture en cours : les joueurs de Destiny 2 DEVRAIENT jouer à Trials of Osiris

Carte

Être confirmé.

Récompenses

Être confirmé.

Si vous débutez dans Trials of Osiris, vous avez raté l’un des meilleurs modes PvP de Destiny 2. L’objectif global est de réaliser une série « sans défaut » de sept victoires consécutives, qui vous récompensera par un voyage au phare de Mercure.

À l’intérieur de cet endroit, vous recevrez de l’équipement avec certaines des meilleures statistiques du jeu, ainsi que des armes de classe Adepte. Les règles sont assez simples à suivre, car deux équipes de trois joueurs de chaque côté jouent plusieurs tours d’élimination pour voir quelle équipe est la meilleure.

Si tout cela semble intimidant, ne vous inquiétez pas. Après avoir été inactif pendant plusieurs mois, Trials a été radicalement retravaillé pour être une expérience plus invitante pour les nouveaux arrivants. La carte Trials Passage que vous achetez auprès de Saint-14 ne suit désormais plus vos pertes, ce qui permet de gagner des récompenses même si vous ne parvenez pas à une course sans faille. Les récompenses proviennent désormais du nombre de manches gagnées et, parallèlement à un système de réputation similaire à celui de Gambit et de l’Épreuve, gagner un butin unique grâce aux activités des épreuves n’est pas trop difficile.

La dernière version de Trials vous met également en contact avec d’autres Gardiens qui n’ont pas d’escouade, vous n’aborderez donc pas l’événement seul.

