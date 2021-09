Trials Of Osiris récompense cette semaine dans Destiny 2 (17-21 septembre)

La semaine dernière, les joueurs de Destiny 2 ont découvert que le Jugement d’Osiris est excellent dans la Saison des Perdus, grâce à tout un tas de grands changements. Vous voudrez certainement profiter du mode pour obtenir certaines des meilleures armes et armures du jeu, tout en vous testant dans l’une de ses activités les plus difficiles.

Comme toujours, les récompenses du Jugement d’Osiris et la carte sont aléatoires lorsque le mode est mis en ligne à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE le vendredi. Nous mettrons à jour cet article dès le début des Épreuves et nous découvrirons à quelle carte vous serez confronté et quelles récompenses vous pouvez gagner avec Saint-14.

Trials of Osiris est un mode PvP de week-end qui s’étend de la réinitialisation quotidienne du vendredi jusqu’à la réinitialisation hebdomadaire du mardi, vous donnant quatre jours pour y participer. Votre objectif dans les Trials est que vous et les deux autres joueurs de votre escouade réalisiez un run “Flawless”, dans lequel vous gagnez sept matchs sans en perdre aucun.

Allez sans défaut, et vous gagnerez un voyage au phare et recevrez des récompenses spéciales, y compris les nouvelles armes Adept. Ceux-ci ont des bonus de statistiques supplémentaires, ce qui en fait l’un des objets les plus convoités sur lesquels vous pouvez mettre la main.

Grâce à de nombreux changements apportés aux essais cette saison, le mode est un peu plus facile à utiliser qu’il ne l’a été. Le Jugement d’Osiris propose désormais un matchmaking, vous pouvez donc vous lancer dans des matchs même si vous n’avez pas une équipe complète de trois joueurs à affronter. Votre passage d’essai, la carte que vous achetez auprès de Saint-14 qui vous donne accès au mode et suit vos victoires, ne suit plus vos pertes. Vous pouvez donc continuer à jouer et à gagner des récompenses même si vous perdez lors d’une course sans faille. Bungie a également ajusté les épreuves afin que vous obteniez des récompenses en fonction du nombre de tours, plutôt que de matchs, que vous avez gagnés au cours de votre session, et a ajouté un système de réputation similaire à Crucible and Gambit, ce qui facilite l’obtention de certains des Le butin unique de Trials of Osiris.

Enfin, vous gagnerez des engrammes d’essai pour avoir participé au mode, que vous pourrez encaisser avec Saint-14 pendant le week-end où vous les recevrez. Grâce à la nouvelle mise à jour, vous pouvez ajuster ces engrammes pour obtenir des morceaux de butin spécifiques, ou tenter votre chance avec des gouttes aléatoires qui élargiront ce qui est disponible dans votre pool de butin. Ainsi, même si vous ne faites que vous lancer seul dans les Épreuves, il existe de nombreuses façons de gagner de superbes nouveaux équipements.