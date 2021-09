Triangle des Bermudes : « Découverte majeure » alors qu’un navire de 200 pieds manquant avec une « cargaison bizarre » a été retrouvé | Sciences | Nouvelles

in

Le Triangle des Bermudes est une région de l’océan Atlantique nord où des navires, des avions et des personnes auraient mystérieusement disparu. L’un des mystères associés au Triangle des Bermudes est celui du vol 19, qui a disparu au large des côtes de la Floride quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le vol 19 était composé de cinq bombardiers américains TBM Avenger Torpedo. Le 5 décembre 1945, l’escadron est parti de Fort Lauderdale et a effectué des bombardements dans une zone appelée Hens and Chickens Shoals.

Cependant, alors que les avions se dirigeaient vers le nord pour retourner à la base, le chef de l’escadrille, le lieutenant Charles Taylor a rencontré des problèmes de navigation et les avions ont dévié de leur trajectoire.

On pense que l’avion est entré dans le Triangle des Bermudes, la zone océanique qui s’étend de la Floride aux Bermudes et à Porto Rico.

Les 14 hommes à bord des avions, et 13 autres hommes envoyés à leur recherche lors de deux vols de sauvetage, n’ont jamais été revus.

Les efforts pour retrouver le vol 19 ont été intensifiés l’année dernière alors qu’une nouvelle équipe d’experts était constituée pour traquer les avions manquants.

Leur recherche a été filmée pour l’épisode 1 de la nouvelle saison du documentaire History Channel US, « History’s Greatest Mysteries ».

Raconté par Laurence Fishburne, le programme voit des chercheurs poursuivre de nouvelles pistes dans le but de découvrir les secrets du vol 19.

Le biologiste marin et principal explorateur sous-marin Mike Barnette a demandé l’aide d’un pêcheur de Floride alors qu’il explorait une épave potentielle d’avion pour le spectacle.

Cependant, lorsque les plongeurs ont exploré le site, ils ont réalisé qu’il ne s’agissait pas d’un avion mais d’un naufrage géant.

Laurence a présenté le navire découvert comme une découverte « sensationnelle » et une « découverte majeure » ​​pour l’équipe.

M. Barnette a déclaré: «Nous avons trouvé une épave d’environ 200 pieds de long, d’environ 24 pieds et demi de poutre.

M. Barnette évalue les preuves, puis compare la découverte étrange à un célèbre cargo qui a disparu dans le triangle des Bermudes il y a 71 ans.

Le Sandra a disparu après avoir quitté Savannah, Géorgie, pour le Venezuela en avril 1950 et n’a jamais été revu.

Le navire costaricain de 185 pieds et son équipage de 12 hommes auraient été avalés par le Triangle des Bermudes.

Quelque 300 tonnes d’insecticide DDT se trouvaient à bord du cargo avant qu’il ne disparaisse.

M. Barnette a déclaré: «Lorsque nous avons réellement analysé la cargaison, nous avons découvert qu’il s’agissait d’argile kaolin, qui est utilisée comme insecticide ou pesticide, ainsi que des traces de DDT.

«Nous savons que lorsque le Sandra a quitté Savannah, en Géorgie, il s’est dirigé vers le sud le long de la côte nord de la Floride, il serait passé juste au-dessus de l’endroit où nous plongions, où se trouve cette épave mystérieuse.

« Et toutes les dimensions, toutes les machines correspondent exactement à ce qu’était la Sandra.

“Vous avez rassemblé toutes ces preuves, cumulativement, il était accablant que l’épave mystérieuse soit bien la Sandra.”

L’enquêteur a vu le côté le plus léger de la découverte de l’épave, ce qui n’a pas rapproché l’équipe de la découverte du vol 19.

Il a ajouté : « Heureusement, nous essayons de trouver des informations sur un autre mystère du Triangle des Bermudes et pourtant nous tombons sur un autre.

“Cela vous montre simplement que c’est ce qui se passe lorsque vous partez explorer ici, vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber.”

