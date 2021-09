Triangle Strategy a un nom idiot mais a l’air génial, en mars

Eh bien, l’équipe qui nous a amené Voyageur Octopathe aime être littéral avec ses noms de jeu, et donc le nom final de Stratégie triangulaire après sa démo plutôt merveilleuse en début d’année, c’est… Triangle Strategy. Nom mis à part, il a fière allure et arrive le 4 mars 2022.

La bande-annonce ci-dessus donne une introduction plutôt flashy au jeu, et nous pensons que ce titre de tactique est plutôt joli. Dans l’émission Nintendo Direct, il a été expliqué que les enquêtes de la démo plus tôt cette année ont conduit à des changements dans le flux de jeu, l’interface utilisateur, les commandes de la caméra et plus encore.

Bien qu’il soit encore temps, les précommandes sont déjà disponibles sur l’eShop, et vous trouverez ci-dessous une partie de la description officielle.

Commandez un groupe de guerriers en tant que Serenoa, héritière de la maison Wolffort, dans un complot enchevêtré où vos décisions font toute la différence. Les choix clés que vous ferez renforceront l’une des trois convictions – Utilité, Moralité, Liberté – qui, ensemble, constituent la vision du monde de Serenoa et influencent le déroulement de l’histoire. Lorsqu’ils sont confrontés à des décisions vraiment importantes, plusieurs personnages vont peser en votant sur la balance de conviction. Dans ces moments-là, les alliés et les décisions que vous prenez peuvent déterminer le sort de nations entières et du continent de Norzelia lui-même.



Trouver le meilleur emplacement dans les batailles au tour par tour peut faire pencher la balance du combat en votre faveur. Positionnez les unités sur un terrain plus élevé pour prendre le contrôle du champ de bataille et obtenir l’avantage avec une portée accrue. Vous pouvez également flanquer les ennemis des deux côtés, puis frapper par derrière pour une puissante attaque de suivi. Les réactions en chaîne élémentaires sont également une partie importante du combat. Par exemple, utilisez le feu pour faire fondre un terrain glacé, puis utilisez la foudre pour l’électrocuter. Poussez l’ennemi dans l’eau électrifiée pour voir des étincelles voler dans des visuels HD-2D époustouflants !

Attendez-vous avec impatience Triangle Strategy l’année prochaine ?