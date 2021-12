Triangle Strategy obtient sa première bande-annonce de personnage et d’histoire

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Après sa démo agréable qui a donné lieu à des retours d’expérience et à des ajustements de jeu, il ne nous reste plus longtemps à attendre avant Stratégie triangulaire lancement le 4 mars. De l’équipe qui nous a amené Voyageur Octopathe, cette fois-ci, nous obtenons une stratégie au tour par tour et ce qui pourrait être une histoire fascinante à parcourir.

Une grande partie du jeu consistera à prendre des décisions à des moments clés, ce qui influencera apparemment l’histoire, vos alliés et plus encore. C’est un sujet central dans la dernière bande-annonce, qui nous montre également davantage le jeune prince Roland Glenbrook, un protagoniste clé du jeu.

En plus de la mécanique variée, c’est également un retour bienvenu du moteur HD-2D, qui a l’air formidable sur Switch et sera également utilisé dans un remake de Dragon Quest III.

Êtes-vous enthousiasmé par la stratégie Triangle sur Switch ?