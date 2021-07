Triathlon | Jeux Olympiques : Flora Duffy, la fierté de tout un pays… de 64 000 habitants

Mis à jour le 27/07/2021 – 08:31

Flore Duffy Elle n’a pas franchi la ligne d’arrivée du parc marin d’Odaiba, où s’est terminée l’épreuve de triathlon. Il l’a fait accompagné de les 64 000 personnes qu’à ce moment-là se rassemblaient devant la télévision dans Bermudes, le pays le moins peuplé qui a remporté une médaille d’or aux Jeux Olympiques. Un métal historique qui est venu des mains d’un vétéran qui a refusé de concourir sous le

Âge britannique dans sa jeunesse et qu’hier

fait l’histoire de la petite île de l’Atlantique

, dont elle est déjà une héroïne nationale. Le triathlète n’a pas pu retenir ses larmes après avoir croisé la bande à la fin du test en premier lieu. Et la première chose qu’il fit fut de se souvenir de ses compatriotes, qui portaient

45 ans sans vivre une joie olympique

. Plus précisément du bronze obtenu à Montréal par le boxeur

La colline de Clarence

. “C’est un moment incroyable, très spécial pour tout le peuple des Bermudes”, a avoué Duffy, le souffle court.

Ce sont les premiers mots d’une athlète qui est aujourd’hui au sommet d’un podium qui n’apparaissait même pas dans ses meilleurs rêves il y a à peine deux ans. Il n’y a pas quatre, cinq ou sept ans. Duffy a vécu

une véritable épreuve de blessure et de maladie

ce qui donne encore plus de mérite à une médaille dont elle rêvait depuis qu’elle a commencé à nager et à faire du vélo comme un simple passe-temps enfant. “Je ne l’ai pas pris au sérieux avant l’âge de 16 ans”, se souvient le Bermudien. “Puis beaucoup de larmes sont venues, plusieurs fois mon cœur s’est brisé et

plusieurs fois quand je me suis demandé si je serais à nouveau en bonne santé pour pouvoir reprendre la compétition au plus haut niveau “

. La réponse brille aujourd’hui sur son cou.

Un champion… à la retraite

Le triomphe de Duffy est celui de la persévérance et celui de quelqu’un qui s’est rebellé à maintes reprises contre son propre corps, qui à plus d’une occasion a envoyé des signaux clairs pour arrêter.

En 2006, un trouble de l’alimentation

l’a emmené au plus profond

dépression

Cela l’a amené à envisager un avenir qui a complètement changé après ne pas avoir terminé le test aux Jeux de Pékin. Flora a décidé de se retirer et a complètement changé sa vie.

j’arrête le triathlon

, a commencé à travailler dans un magasin de vêtements et a terminé ses études en sociologie. Puis il est revenu au sport, même si cela n’a pas duré longtemps.

En 2013, on lui a diagnostiqué une anémie

(“J’ai dû me battre pour rester entraîné et pour ma vie”) ce qui l’a amené à s’arrêter à nouveau pour revenir plus fort. Et il l’a fait en grand, avec deux titres mondiaux (2016 et 2017) avant

casser un pied en 2019

qui mettait en danger sa participation à certains Jeux qui ont fini par couronner tout son sacrifice et celui de son petit pays.

