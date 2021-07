Triathlon | Jeux Olympiques : Kristian Blummenfelt, l’or olympique né dans la Sierra Nevada

L’épreuve de triathlon hommes Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Il avait une saveur espagnole, bien que peut-être pas la plus attendue par les adeptes nationaux. Non, ce n’était pas la performance du TriArmada (dixième rang Mario Mola), sinon avec le gagnant Kristian Blummenfelt. Le norvégien est un or en gestation Sierra Nevada.

Le tout nouveau vainqueur du triathlon olympique, grâce à un final spectaculaire à pied, a passé de longues périodes en Espagne. Dans les montagnes andalouses, il a été un habitué, et allant à son profil de Strava (réseau social bien connu des sportifs) on constate qu’il ne lésine pas sur les efforts pour arriver au meilleur de sa forme aux moments importants de la saison de triathlon.

Avec d’autres membres de la Équipe de Norvège de triathlon, Quoi Gustav Iden (8 à Tokyo) ou Casper Stornes (11), effectuer des étapes dans Sierra Nevada. Il a publié des entraînements qui dépassent les 300 kilomètres de long, de véritables atrocités pour des athlètes qui ne se consacrent pas exclusivement au cyclisme ni ne se concentrent sur la longue distance.

Un physique hors norme

Le champion olympique Blummenfelt Il ajoute aussi un autre aspect très remarquable à celui de l’entraînement sauvage. C’est le physique, car il rompt avec les modèles traditionnels. Il n’est pas le plus grand et sa posture n’est pas parfaite de la biomécanique. Contrairement à ses pairs et rivaux, il est très robuste et vous pouvez faire la différence lorsque, par exemple, associé à des hommes comme Yee ou Wilde, ses compagnons dans le tiroir de Tokyo.

Un physique hors norme qui ne l’a pas empêché de s’accommoder du splendide Alex Yee courir, et qu’il avait la force de se déplacer et d’atteindre l’or olympique. La plus haute distinction pour Kristian Blummenfelt, le triathlète qui se prépare en Espagne et que ce n’est pas comme le reste.