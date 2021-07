Triathlon | Jeux olympiques : la Grande-Bretagne remporte l’or aux débuts du relais mixte aux Jeux

Avec une équipe composée de Jessica Learmonth, Jonathan Brownlee, Georgia Taylor-Brown et Alex Yee, la Grande-Bretagne a obtenu ce samedi le première médaille d’or olympique de l’histoire en relais de triathlon mixte, discipline créée aux Jeux de Tokyo.

Le quatuor britannique a remporté avec un 1h23 : 41 fois, suivi de États Unis, à 14 secondes, et de La France, le champion du monde, qui est entré troisième à 23 secondes.

Espagne, avec Mario Mola comme dernier releveur après les postes de Anna Godoy, Fernando Alarza et Mriam Casillas, il est entré dixième à 2h50 du vainqueur et à seulement 8 secondes des positions du diplôme, son objectif le plus réaliste au début de l’épreuve.

Les relais de triathlon mixte, qui ont fait leurs débuts dans le programme olympique, ont été disputés par des équipes composées de deux femmes et de deux hommes, chacun devant parcourir la distance. distance du spersprint des trois disciplines : 300 mètres de natation, 6,8 km de vélo et 2 km de course à pied.

La nage du premier poteau formait un quatuor avec Jessica Learmonth (Grande-Bretagne), Katie Zeferes (États-Unis), Maya Kingma (Pays-Bas) et Laura Lindemann (Allemagne), qui s’est imposée sur le vélo.

Le quatuor de l’avant, maintenant avec Jonathan Brownlee (GBR), Kevin McDowell (USA), Marco Van der Stel (HOL) et Jonas Schombureg (GER), ont tenu ensemble dans le premier poste masculin jusqu’à eLe benjamin des frères Brownlee a gagné quelques mètres clés par la suite grâce à une course à pied colossale. Il a livré avec 9 secondes sur McDowell et 22 sur le Néerlandais et l’Allemand.

Grand retour de la France

Les positions n’ont pas changé dans le troisième poste. La Grande-Bretagne suivait le leader avec Georgia Taylor-Brown (argent individuel), suivie, 21 secondes plus tard, par l’Américaine Taylor Knibb, qui marchait seule dans le segment cycliste, poursuivie par un quatuor avec les Pays-Bas, l’Allemagne, la Belgique et la France, bien que ce dernier, avec Cassandre Beaugrand, s’est imposé en fin de poteau pour se classer troisième en solo.

Le titre a été joué par les Britanniques Alex Yee, vice-champion olympique individuel, américain Morgan Pearson et les Français Vincent Louis, qui a franchi la ligne d’arrivée dans cet ordre après le double champion du monde s’est effondré dans la section à pied après un retour colossal à la natation et à vélo