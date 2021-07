Triathlon | Jeux Olympiques : Mario Mola, prêt au combat : “Il va être très ouvert”

Mis à jour 24/07/2021 – 17:47

Espagnol Mario Mola, triple champion du monde de triathlon, que laisser parmi les favoris pour triompher ce lundi (dimanche soir, 22h30, heure centrale européenne) lors de l’épreuve olympique des Jeux de Tokyo 2020, il a expliqué à . qu’il pense que “une carrière très ouverte”, dans laquelle « il est très important d’être bien placé ».

“Comment se sont passées ces deux dernières années, c’est une course dans laquelle il y a beaucoup de noms et de nombreux athlètes qui peuvent vraiment se battre pour les médailles et que cela ne surprendrait personne qu’ils puissent être sur le podium ; donc ça en fait une course très ouverte et donc être très important, comme toujours, d’être bien placé. Et bonne journée, bien sûr”, a commenté Mola, née il y a 31 ans à Palma de Majorque, qui a remporté sept médailles en Coupe du monde.

“Le circuit semblait un peu plus sinueux qu’il ne l’est vraiment après, comme nous l’avons vu lors des reconnaissances. Le point positif, c’est qu’il est assez large. Même si je sais qu’il est vrai qu’il a quelques virages un peu dangereux, ce qui est important d’être bien placé”, a commenté la star des Baléares, qui s’est levée ce samedi, comme les deux autres Espagnols qui s’affronteront à Tokyo, le quintuple champion du monde galicien. Javier Gmez Noya et le talaverano Image de balise Fernando Alarza -bronze mondial en 2016 et vice-champion d’Europe en 2018-, avant cinq heures du matin, pour effectuer la deuxième reconnaissance du circuit.

L’épreuve, qui décidera du successeur au record olympique anglais Alistair Brownlee et ce qui sera contesté dans le Parc maritime d’Odaiba, à partir de 6h30 le lundi (23h30 au Japon). Un jour plus tard, dans le même cadre et à la même heure, l’épreuve féminine sera disputée, qui décidera qui arrivera dans l’histoire à l’Américaine Gwen Jorgensen; et dans laquelle deux espagnoles concourront : La Badajo Myriam Casillas et la femme barcelonaise Anna Godoy.

“Mais habituellement, Ils ont fait un très bon montage et je pense que la route, pour toutes les sections que nous traversons, est large. Et je ne pense pas qu’il devrait y avoir trop de complications, contrairement à Rio (de Janeiro, siège des Jeux de 2016), il n’y a pratiquement pas de dénivelé, il n’y a pas de montée », a expliqué le triple champion du monde du sport qui unit la natation au cyclisme et la course à pied ; et qu’après celles de Londres 2012 et celles du Brésil d’il y a cinq ans – dans lesquelles il a remporté le Diplôme, lorsqu’il a terminé huitième -, dans la capitale du Japon, il sera un Olympien pour la troisième fois.

“Cependant, la dureté de ces circuits n’est souvent pas toujours marquée par le terrain, mais par le rythme auquel il se déroule; et les circonstances de la course”a ajouté Mario Mola.