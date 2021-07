Triathlon | Jeux Olympiques : Triathlon Hommes, en direct : la ‘TRIarmada’ cherche une médaille à Tokyo avec Gmez Noya, Mola et Alarza

L’épreuve de triathlon hommes de ceux-ci Jeux de Tokyo 2020 Il fait partie de ceux qui sont marqués en rouge depuis des jours par tous les amateurs de sport. Les trois représentants de la ‘TRIarmada’ espagnole Ils commencent comme candidats aux médailles dans l’une des épreuves les plus régulières et les plus ouvertes de tout le calendrier olympique.

Mario Mola, Javier Gmez Noya Oui Image de balise Fernando Alarza Ils apparaissent comme de sérieux prétendants au podium parmi une bande de triathlètes de très haut niveau qui affronteront les 1500 mètres de nage (un tour de 1 000 mètres et un autre de 500), le 40 kilomètres de vélo (huit tours de 5km.) et le 10 kilomètres de course (quatre tours de 2 500 mètres) dans le premier temps de tous les Jeux : le seul test que vous pourrez suivre avant de vous coucher. Restez éveillé, car à 13 heures on peut chanter une médaille !

CALENDRIER : Combien de temps cela dure-t-il ? Pourquoi ça marche si vite ?

Le coup de canon sera à 6h30 heure de Tokyo (23h30 en Espagne continentale) pour déjouer autant que possible la chaleur étouffante et l’humidité de la capitale japonaise avant la décision de ne pas déplacer le siège à Sapporo comme cela a été fait avec les épreuves de haute endurance de l’athlétisme (marathon et marche). En fait, le triathlon est la seule discipline qui se déroulera dans les rues de Tokyo.

Une épreuve masculine de triathlon sur distance olympique dure généralement entre 1h45 et 1h50. Chaque tournée est différente donc il n’y a pas de record du monde (ou olympique) pour la spécialité. Le secteur de la natation peut durer environ 15 à 18 minutes, sur le vélo, ils peuvent passer une heure complète et la course à pied devrait prendre, le plus rapide, entre 29 et 31 minutes.