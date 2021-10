Triay-Salazar et Galán-Lebrón, champions de l’Open Estrella Damm Menorca

10/10/2021 à 16h30 CEST

Le couple formé par Gemma Triay et Alejandra Salazar dans la catégorie féminine et celle de Alejandro Galán et Juan Lebrón au masculin ils ont été récompensés ce dimanche l’Open Estrella Damm Minorque, test inclus dans le World Padel Tour, après avoir surmonté Sainz-Marrero et Navarro-Di Nenno, respectivement.

Galán-Lebrón ils n’ont pas donné d’option le couple Navarro-Di Nenno lors de la finale qui s’est déroulée dans le pavillon de Minorque, remportant par 2 sets à 0, 6-3 et 6-4, en 1 heure et 23 minutes.

C’est lui sixième titre de l’année pour le couple vainqueur et ils sont consolidés au sommet du padel mondial.

En finale féminine, Gemma Triay et Alejandra Salazar ont dépassé le couple formé par Lucía Sainz et Marta Marrero, dans un match épique et qui nécessitait un troisième set rompre avec l’égalité.

Triay-Salazar a commencé à perdre (4-6), bien qu’un retour dans le deuxième set Il a catapulté les femmes minorquines et madrilènes vers la victoire (6-4 et 6-3). Le jeu a duré 1 heure et 33 minutes et est le quatrième titre consécutif cette année pour les gagnants.