Tribe Dynamics est en cours d’acquisition par CreatorIQ – WWD

Tribe Dynamics, un précurseur dans le suivi des influences, est en cours d’acquisition par CreatorIQ, une plateforme de marketing d’influence.

Depuis sa fondation en 2012, Tribe est devenu un acteur clé de l’industrie de la beauté, aidant les marques à suivre dans quelle mesure leurs produits imprègnent les médias sociaux avec sa métrique Earned Media Value, que les grandes entreprises de beauté d’entreprise ont utilisée pour évaluer les acquisitions potentielles.

Bien qu’il ait commencé dans la catégorie beauté, Tribe s’est également étendu à l’habillement et travaille avec LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton et Fashion Nova, en plus d’entreprises comme Estée Lauder. Tribe a suivi plus de 1,5 milliard de contenus depuis ses débuts, selon la société.

Les autres clients de la tribu incluent Gymshark, Boohoo, Revolve, Too Faced, Anastasia Beverly Hills, Kylie Skin, KKW Beauty, Elemis, Shein, Deciem, Everlane, Colourpop, Tatcha, Drunk Elephant, Huda Beauty, Alo Yoga et Kendra Scott.

Selon des sources proches de l’accord, le prix d’acquisition était d’environ 70 millions de dollars.

L’acquisition consolide la position de CreatorIQ en tant que plus grande plateforme de marketing d’influence, selon la société. CreatorIQ a récemment levé 40 millions de dollars auprès de TVC Capital, Kayne Partners Fund et Unilever Ventures, ainsi que du nouvel investisseur Silver Lake Waterman.

Ensemble, les entreprises prévoient de fournir aux spécialistes du marketing davantage de services pour gérer et mesurer leurs relations avec les influenceurs.

“Il a l’opportunité d’être un milliard de dollars [business] du point de vue de la capitalisation boursière », a déclaré Conor Begley, président et cofondateur de Tribe.

Il a déclaré que dans le cadre de CreatorIQ, Tribe pourra s’intégrer à de nouvelles plateformes sociales, y compris Twitch, pour fournir aux clients “des informations et des capacités supplémentaires”. Tribe continuera à fonctionner comme une entreprise autonome, a-t-il déclaré, et les employés resteront.

Il a déclaré que l’accord résultait d’une relation existante qu’il entretenait avec le PDG de CreatorIQ, Igor Vaks, qu’il avait rencontré à Los Angeles il y a quelques années. « Nous avons eu une conversation au cours d’un processus de collecte de fonds. Nous avons reçu des termsheets et j’ai rencontré Igor, qui m’a dit : « Hé, mon équipe étudie des acquisitions ». C’est comme ça que ça a été déclenché », a déclaré Begley.

“Avec cette union, CreatorIQ accélère notre concentration sur la science et l’analyse des données avancées”, a déclaré Vaks dans un communiqué. « L’application des modèles exclusifs de Tribe Dynamics, qui sont la norme dans les secteurs de la beauté et de la mode, à d’autres secteurs verticaux nous permettra de proposer des analyses et des références de mesure pour l’ensemble du secteur. »

CreatorIQ, qui se concentre sur le marketing payant, travaille avec des spécialistes du marketing d’Airbnb, Calvin Klein, Disney, Sephora et d’autres entreprises. L’entreprise a été fondée en 2014.

