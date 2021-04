Tribeca Film Festival 2021 comprend un film sur Brian Wilson et Rick James

Cette année Festival du film de Tribeca vient d’annoncer sa programmation 2021, avec des films sur Brian Wilson et Rick James en première.

Le festival du film devient virtuel pour sa 20e édition cette année, du 9 au 20 juin. Le compte Twitter officiel de Brian Wilson a confirmé aujourd’hui (22 avril) que le prochain documentaire Longue route promise avait été ajouté à la liste, en se concentrant sur la carrière de la Les garçons de la plage frontman ― basé sur leur chanson du même nom.

Le film sera finalement présenté après l’annulation de l’événement 2020. Initialement prévu pour l’année dernière, Long Promised Road offre un regard rare sur les deux dernières décennies du leader des Beach Boys. Le portrait intime suit l’artiste reclus et éditeur de Rolling Stone Jason Fine en conversation, alors qu’ils se promènent dans Los Angeles, la ville natale de Wilson. Le film présente également les contributions d’une collection intergénérationnelle de têtes parlantes, notamment Bruce Springsteen, Nick Jonas, Elton John, Jakob Dylan et Jim James.

Parmi les autres films attendus prévus pour le festival, citons The Kids, réalisé par Eddie Martin. 26 ans après la sortie du classique culte indépendant Kids dans une nation sans méfiance, ce documentaire explore les chemins divergents de la distribution originale, offrant un regard sans faille sur l’un des films les plus emblématiques des années 1990.

De plus, BITCHIN ‘: The Sound and Fury of Rick James, réalisé par Sacha Jenkins, sera également présenté en première au festival. Ce profil de l’icône légendaire du funk / R & B Rick James capture les sommets et les vallées de sa riche carrière pour révéler une âme compliquée et rebelle, déterminée à partager son talent avec le monde. Ce film est une sortie de Showtime Documentary Films.

Enfin, The Life & Times of Ben Fong-Torres, écrit, réalisé et produit par Suzanne Joe Kai, sera présenté en première au festival. Le documentaire intime de Suzanne Joe Kai nous montre comment l’écrivain et monteur de Rolling Stone a défini le zeitgeist culturel des années 60 et 70. Avec Ben Fong-Torres, Cameron Crowe, Annie Leibovitz, Carlos Santana, Elton John, Steve Martin, Bob Weir, Quincy Jones, et plus.

Pour plus d’informations sur le Festival du film de Tribeca 2021, visitez tribecafilm.com.