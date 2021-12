Tribes Of Midgard Jormungandr Saga Boss Guide: Conseils du développeur

La deuxième saison de Tribes of Midgard, la Serpent Saga, débutera le 14 décembre, et avec de nombreux ajouts et fonctionnalités, un nouveau monstre mythologique massif que les joueurs doivent affronter pour arrêter Ragnarok. Cette créature est Jormungandr, le serpent du monde, un serpent absolument massif que vous découvrirez dans le nouveau biome Open Seas. Jormungandr est assez différent du patron de la saga de la première saison, Fenrir, vous obligeant à adopter de nouvelles tactiques et à faire face à de nouvelles menaces.

Le développeur Norsfell a fourni à GameSpot quelques conseils qui devraient vous aider, vous et votre tribu de Vikings, à prendre le dessus contre Jormungandr lorsque vous l’éliminerez enfin pendant la Serpent Saga. Voici comment combattre au mieux le Serpent du Monde, directement de ses créateurs.

Un serpent géant et venimeux

Tout d’abord, sachez que Jormungandr est un patron plus stationnaire que Fenrir, et vous pleurerez sur son visage pendant la majeure partie du combat. Son arène de boss est un morceau de pierre étroit en forme d’anneau qui entoure sa tête, vous donnant moins de place que vous ne voudriez pour vous déplacer. C’est particulièrement problématique car les attaques de Jormungandr incluent le fait de cracher de grosses boules de poison sur le sol qui vous endommageront et draineront votre mana si vous vous y tenez, vous voudrez donc continuer à bouger. De plus, il attaquera également avec sa queue, vous giflant et couvrant une grande partie de l’anneau. L’espace est restreint et il est essentiel de faire attention à l’endroit où vous pouvez vous tenir sans vous blesser pour survivre.

Conseils Jormungandr de Norsfell

Attention à cette queue

La queue de Jormungandr est sournoise – pendant que vous la frappez au visage, la queue a tendance à apparaître et à s’écraser sur vous depuis l’extérieur du ring. Norsfell vous avertit que vous devez garder un œil dessus et être prêt à esquiver. La bonne nouvelle est que la queue est un point alternatif où vous pouvez attaquer Jormungandr lorsqu’il atterrit, ce qui peut vous aider à continuer à infliger des dégâts tout en évitant le poison.

Évitez ces orbes verts

Jormungandr crache des orbes verts qui vous feront directement des dégâts, tout en laissant tomber des flaques d’eau empoisonnées sur le sol.

Vous apprendrez rapidement les attaques de poison de Jormungandr, que vous reconnaîtrez comme des orbes verts qui sortent de sa bouche. Les orbes eux-mêmes sont dangereux, mais ils créent également des flaques de poison autour de l’arène qui vous endommageront et épuiseront votre jauge de mana. Il ne suffit pas d’éviter ce coup initial – vous voudrez donner une large place aux orbes car lorsque vous les verrez, cela signifie qu’une grande partie du ring où vous combattez Jormungandr est sur le point d’être interdite.

Variez vos armes

Avoir une variété d’armes à la disposition de votre équipe est assez crucial pour combattre Jormungandr, dit Norsfell. Les Rangers brandissant un arc auront un avantage significatif contre le boss, car ils pourront continuer à infliger des dégâts même si Jormungandr crache un tas de flaques de poison à la fois, se protégeant efficacement des attaques à courte portée. Quelle que soit la classe, cependant, vous devriez apporter un équipement alternatif qui peut vous permettre de continuer à faire exploser le boss même lorsque vous êtes forcé de vous en éloigner.

Utiliser des potions pour le poison

Le poison de Jormungandr fait partie intégrante de la bataille, alors préparez-vous. Les potions de santé sont, bien sûr, essentielles pour un combat contre un grand boss, mais les potions d’immunité sont également excellentes ici car elles annuleront à la fois l’effet Poison et tout autre problème de statut que vous pourriez subir. Sachez simplement que même si vous pouvez utiliser des potions pour arrêter le poison de Jormungandr, vous subirez toujours des dégâts si ces orbes verts vous clouent, alors restez sur vos gardes.

Apportez une rune de guérison

L’attaque Head Slam de Jormungandr le laissera un peu étourdi, vous donnant une chance de vous soigner et d’infliger des dégâts.

Il est difficile de rester en vie contre Jormungandr, en particulier une fois que vous vous êtes allongé un peu dans le Serpent du monde. Lorsqu’il n’aura plus que la moitié de sa santé, Jormungandr attaquera plus fréquemment et ajoutera une nouvelle attaque à son répertoire : Head Slam. Vous voudrez faire tout votre possible pour éviter d’être touché par cela, mais il y a aussi une bonne nouvelle : l’attaque est si puissante qu’elle assomme Jormungandr. Cela vous donne quelques bonnes secondes pour guérir, ce qui rend les runes telles que Banner Time, qui déclenchent un pool de guérison autour de votre personnage lorsque vous êtes inactif pendant trois secondes, extrêmement utiles. Avec la piscine déclenchée, vous pouvez guérir tout en attaquant le serpent inconscient. Sachez simplement que la queue est toujours une menace pendant cette période, alors faites attention.

La Serpent Saga est gratuite pour les joueurs de Tribes of Midgard et sera mise en ligne le 14 décembre. Outre le combat de Jormungandr, elle comprend également un nouveau biome, de nouvelles armes et runes, la possibilité de construire des bateaux et la capacité de nager, entre autres ajouts. et améliorations.

