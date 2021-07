Tribes of Midgard Shift Codes: Tous les codes Midgard fonctionnels

Par Josh Broadwell

30 juillet 2021 17:13 GMT

Codes de changement des tribus de Midgard, ou les codes SHiFT, sont un report de Borderlands que Gearbox déploiera après la sortie du jeu.

Ce n’est pas tout à fait clair ce que les codes de changement de vitesse Midgard vous procureront, mais nous avons quelques idées basées sur les précédents cadeaux de Gearbox. Cependant, vous devrez effectuer quelques étapes avant de pouvoir entrer le premier code.

Regarder sur YouTube

Tribus de Midgard Shift Codes | Que sont les codes de décalage Midgard

Les codes de décalage dans d’autres jeux Gearbox vous offrent des produits cosmétiques gratuits et d’autres articles sans aucune condition. L’éditeur publie souvent de nouveaux codes dans des promotions spéciales ou simplement au hasard sur les réseaux sociaux, il vaut donc la peine de vérifier pour en savoir plus.

Tribes of Midgard propose une personnalisation étendue des personnages, des tenues aux armes et aux voix. Nous nous attendons à ce que les codes de décalage offrent quelque chose de la plupart de ces catégories

Tribus de Midgard Shift Codes | Comment échanger des codes d’équipe

Vous devrez d’abord créer un compte Shift sur le site Web Gearbox Shift. Il vous permet de vous connecter via le site lui-même ou via des comptes existants, tels que PlayStation Network, Twitch ou les réseaux sociaux. Vous devez avoir 15 ans ou plus pour vous inscrire et 18 ans ou plus pour « accéder à certains jeux », alors gardez cela à l’esprit lors de votre inscription.

Une fois votre compte configuré, retournez-y pour utiliser les codes de décalage à 25 chiffres dès que vous les obtenez. La plupart des codes de changement expirent quelques jours après leur émission par Gearbox. Cependant, il existe généralement un ensemble de codes à feuilles persistantes qui n’expirent jamais.

Tribus de Midgard Shift Codes | Tous les codes de quart Midgard actifs

Jusqu’à présent, Gearbox n’a émis aucun code de changement de tribus de Midgard. Nous surveillons leurs réseaux sociaux et la page twitter de Midgard et nous mettrons à jour dès que cela changera. Nous tiendrons également cette liste à jour, alors assurez-vous de la vérifier régulièrement.

Si vous avez besoin d’une pause de Midgard mais que vous n’êtes pas encore prêt à dire au revoir aux Vikings, consultez notre vaste collection de guides Assassin’s Creed Valhalla et de guides Valheim, y compris comment visiter chaque biome de Valheim.

