Tribunal chinois, les crypto-monnaies ne sont pas protégées par la loi | Invezz

La Chine a fait beaucoup de gros titres en ce qui concerne l’industrie de la cryptographie cette année, et la plupart du temps, pas pour une bonne raison. Le pays a vu plusieurs de ses provinces réprimer l’extraction de crypto-monnaie, incitant les mineurs à abandonner leurs postes et à chercher de l’électricité bon marché dans d’autres provinces, pays et même continents.

Aujourd’hui, cependant, une affaire judiciaire récente impliquant des monnaies numériques a conduit la haute cour de la province septentrionale du Shandong à proclamer que la crypto-monnaie n’est pas protégée par la loi. Cette décision particulière pourrait créer un précédent pour tout autre cas de cryptographie qui aurait lieu en Chine dans un avenir prévisible, surtout maintenant que le commerce et l’investissement cryptographiques ont été interdits.

Détails sur l’affaire

L’affaire, qui risque d’avoir de fortes conséquences sur l’avenir des crypto-monnaies en Chine, a amené le plaignant à investir 70 000 yuans, ce qui équivaut à environ 10 756 dollars. Le plaignant a investi l’argent recommandé et soutenu par plusieurs amis en 2017. Cependant, les comptes ont été fermés après que la banque centrale, la PBoC, a rétabli l’interdiction des établissements de paiement qui prennent en charge les transactions en monnaie numérique.

Plus tôt cette année, en janvier 2021, le tribunal intermédiaire de Jinan, la capitale du Shandong, a jugé que les allégations de fraude n’étaient pas soutenables. Cependant, c’est uniquement parce que les actifs en question, les monnaies numériques, avaient et n’ont pas de statut juridique dans le pays. La décision a été confirmée après l’appel du plaignant et le verdict a été officialisé.

Après avoir examiné l’affaire, la haute cour du Shandong a répété la déclaration selon laquelle investir ou échanger des devises numériques n’est pas protégé par la loi. En d’autres termes, si quelqu’un est victime d’une arnaque, son escroc peut être en mesure de laisser le système juridique du pays impuni.

Cela est susceptible d’avoir des conséquences très négatives sur la communauté des investisseurs du pays, qui augmente d’année en année, indépendamment du fait que les paiements financiers impliquant la cryptographie sont illégaux depuis 2013.

