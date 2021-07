Tribunal des requêtes de Thomas Markle pour la visite avec Archie et Lili

Chris Jackson.

Le père de Meghan Markle, Thomas Markle, a fait passer les choses à un nouveau niveau de ?!?!?! en annonçant qu’il envisage de demander au tribunal les droits de visite des grands-parents. S’adressant à Fox News (bien sûr), Thomas a déclaré: “Je demanderai aux tribunaux californiens le droit de voir mes petits-enfants dans un avenir très proche.”

Thomas n’a pas rencontré les deux enfants de Meghan et Harry, Archie et Lilibet, et est séparé de Meghan depuis le mariage royal.

Selon Mark Gross, avocat spécialisé dans le divorce, qui a parlé à Us Weekly, Thomas n’a pas beaucoup de chance d’obtenir des droits de visite car il n’a pas de lien étroit avec les enfants. “Avec aucune relation établie entre M. Markle et ses petits-enfants, il n’y a aucun chemin qu’un tribunal lui donnerait pour lui rendre visite”, a déclaré Gross.

Pendant ce temps, Thomas a également ressenti le besoin de donner ses deux cents sur la tension continue de Meghan et Harry avec la famille royale :

“Nous ne devrions pas punir [Lili] pour le mauvais comportement de Meghan et Harry. Archie et Lili sont de jeunes enfants. Ce ne sont pas de la politique. Ce ne sont pas des pions. Ils ne font pas partie du jeu. Et ils sont aussi royaux et ont droit aux mêmes droits que n’importe quel autre royal. »

Pour info, Meghan a parlé de sa relation avec Thomas Markle lors de son entretien avec Oprah, déclarant : « Tout le monde est responsable. Ils ont chassé ma mère. Vous ne l’avez jamais entendue dire un mot. Elle est restée dans une dignité silencieuse pendant quatre ans à me regarder traverser ça. »

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io