Tribunaux en difficulté : la Cour suprême a raison ; tribunaux émasculés à cause des vacances

La réprimande de la Cour suprême au Centre au sujet des nominations de tribunaux en attente—malgré les comités de recherche et de sélection dirigés par des juges de la SC ayant recommandé des noms pour ces nominations—et le « cueillette » évident dans les choix du Centre, est un rappel important que l’indépendance judiciaire doit être honoré. Le fait que plus de 250 nominations de tribunaux, à la fois pour les membres judiciaires et les membres techniques (experts sectoriels), doivent encore être pourvus dans plus de 15 tribunaux retarde la prestation de la justice. Le CS a donc raison de rappeler sévèrement au gouvernement de remplir ses obligations en la matière. Même si la cour a clairement indiqué qu’elle ne voulait pas de confrontation, elle avait précédemment noté que l’inaction du gouvernement consistait à « émasculer les tribunaux ». Entendant une série de requêtes contestant la loi sur la réforme des tribunaux (TRA) récemment promulguée, la Cour avait observé qu’il n’y avait aucun respect pour ses jugements. Il s’agit d’un commentaire brûlant sur le fait que le gouvernement a introduit, par le biais de la TRA, les mêmes dispositions de la loi de finances 2017 que le tribunal suprême avait annulées dans les affaires du Barreau de Madras. Le SC a gracieusement accordé au Centre deux semaines pour prendre les rendez-vous et déposer un affidavit.

Le règlement des différends est une fonction clé de l’État et le gouvernement ne doit pas traîner les pieds sur les nominations, encore moins choisir les membres des tribunaux. Le CS a pris note du fait que, dans plusieurs nominations, certains noms sur la liste de « sélection » transmise par le comité de sélection et de recherche ont été contournés au profit de noms sur la liste « d’attente ». Pour l’un des tribunaux, le comité a interrogé jusqu’à 534 candidats pour des postes de membres judiciaires et 400 candidats pour des postes de membres techniques ; le gouvernement n’en a choisi que quelques-uns sur la liste de « sélection » et le reste sur la liste « d’attente ».

En effet, au Tribunal national du droit des sociétés, le jury de sélection avait recommandé neuf membres judiciaires et 10 membres techniques, dont le gouvernement n’en a retenu que trois, choisissant le reste sur la liste d’attente. Le gouvernement peut prétendre qu’il a le droit de choisir parmi les recommandations. Cependant, s’il le fait, quelle est la sainteté d’un comité de recherche et de sélection ?

Il a été avancé que les tribunaux n’ont pas nécessairement accéléré la prestation de la justice et entraînent un coût important pour le Trésor public. Une partie de la raison pourrait également être des retards dans la nomination des membres, non seulement par la dispense actuelle au Centre, mais aussi par les précédentes. La magistrature du SC a cité à juste titre l’exemple des tribunaux de recouvrement de créances qui sont devenus presque non fonctionnels étant donné que les nominations sont en attente depuis longtemps ; les juridictions supérieures sont fortement engorgées, laissant une certaine classe d’emprunteurs avec peu de recours.

Alors que le CS a parlé d’invoquer des poursuites pour outrage, le Centre ne devrait pas laisser les choses en arriver là. Il doit garder à l’esprit qu’un pouvoir judiciaire indépendant – et même les recommandations d’un comité de recherche et de sélection relèvent de ce parapluie – est vital pour le bon fonctionnement d’un État démocratique. L’efficacité des tribunaux est un débat distinct. Ce que le gouvernement doit faire, c’est respecter les processus démocratiques. Le 42e amendement à la Constitution a ajouté l’article 323-A pour la création de tribunaux administratifs et l’article 323-B pour les autres tribunaux. Le processus qui soutient ces tribunaux doit être respecté.

