Tribus of Midgard Jour 15: Comment survivre à Fimbulwinter

Tribus de Midgard Jour 15 peut-être le plus grand défi du jeu, mais cela vaut la peine d’être relevé.

Si vous parvenez à survivre à un hiver sans fin, vous débloquerez la huitième classe du jeu, le Gardien. C’est une épreuve difficile, mais vous avez 14 jours pour faire les bons préparatifs pour aider à la mener à bien.

Tribus de Midgard Jour 15 | Comment débloquer Warden

Comme son nom l’indique, vous devez rester dans une session après le jour 14 pour atteindre le jour (et la nuit) 15 dans Tribes of Midgard. Vous ne pouvez pas sortir de Bifrost, et il n’est pas nécessaire de trouver des fragments cette fois.

Le problème, c’est que Fimbulwinter descend le jour 15 et porte bien son nom. Un hiver sans fin signifie que vous subissez des dégâts du froid à moins que vous n’ayez un équipement résistant au froid ou une grosse réserve de potions de température. Le village est également constamment attaqué.

Survivre à Fimbulwinter est le défi ultime, mais c’est aussi quelque chose que vous pouvez gérer avec une bonne planification.

Tribus de Midgard Jour 15 | Comment survivre à Fimbulwinter

La colonie est constamment attaquée, il est donc indispensable d’améliorer vos portes. Les PNJ ne sont pas les combattants les plus compétents du jeu, mais vous voudrez également les mettre à niveau. Vous avez besoin de toute l’aide possible, et l’accès à de meilleurs objets et mises à niveau est toujours une bonne chose.

Assurez-vous de faire le plein de potions, y compris des potions de température et des potions de santé et de mana. Vous aurez besoin d’huile de champignon pour cela, alors dirigez-vous vers la forêt lumineuse avant le 15e jour pour en obtenir le plus possible.

De toute évidence, avoir un équipement et des armes de haut niveau est un must. Donnez la priorité aux armes qui ont des attributs élémentaires et peuvent infliger un statut, comme la paralysie, aux ennemis pour faciliter le contrôle des foules. Nous vous recommandons également d’essayer la classe Berserker pour son potentiel offensif important.

Si tout le reste échoue et que vous ne pouvez pas le gérer seul, essayez le mode coopératif pour partager le fardeau.

Si vous parvenez à survivre, le Warden est à vous de jouer comme dans les futures sessions. C’est une classe pratique et polyvalente avec un ensemble unique de compétences offensives et de soutien.

